Nasce “UnBuono.it”, la piattaforma che sostiene i negozi locali con buoni digitali

Hai mai voluto fare un regalo speciale senza ricorrere ai soliti buoni Amazon? Ti piacerebbe sostenere i negozi della tua città in modo facile e digitale? Dalle risposte a questi due quesiti è nata l’idea di creare a San Severino una webapp che possa dare nuova linfa alle attività commeciali del luogo ed essere, al tempo stesso, un utile servizio per la comunità. Si chiama UnBuono.it ed è stata realizzata da Doriano Taddei, web designer freelance, che in otto mesi di lavoro ha sviluppato un progetto molto interessante: “Un’alternativa etica e sostenibile per aiutare i negozi di prossimità – come dice lui stesso – a competere con i grandi colossi dell’e-commerce”. Con UnBuono.it infatti i clienti possono acquistare buoni digitali validi per una varietà di attività locali, contribuendo così direttamente alla crescita delle piccole imprese del territorio.

Doriano, come funziona questa webapp?

“Si entra su UnBuono.it con cellulare o computer e si acquista un buono digitale scegliendo la propria attività preferita. Al momento abbiamo già inserito una quindicina di esercenti che hanno aderito al progetto, ma stiamo implementando il ventaglio delle offerte. E speriamo che anche altre realtà locali si aggiungano all’elenco per dare impulso all’iniziativa”.

Poi come si fa?

“Si può personalizzare il buono con un messaggio dedicato e poi lo si invia in formato digitale a chi vuoi, tramite whatsapp, email o social. Il pagamento può avvenire direttamente online (con carta) oppure in negozio. Il destinatario del buono lo riscatta facilmente mostrando al negoziante il codice generato con il buono stesso”.

C’è anche un’altra finalità, giusto?

“Sì, l’iniziativa ha un cuore solidale. UnBuono.it non si limita a sostenere il commercio locale, ma vuole anche contribuire al sociale. Vogliamo collaborare con associazioni benefiche per destinare a loro una parte dei buoni generati, così da sostenere iniziative di solidarietà o socio-culturali per la città”.

E’ riuscito a fare tutto da solo?

“Finora sì, ci lavoro da tempo, giorno e notte, perché credo nelle potenzialità di questo progetto. L’obiettivo è crescere, ma – se così sarà, come mi auguro – dovrò migliorare ancora la piattaforma e renderla più accessibile. Tuttavia, per farlo, avrò bisogno di partner che possano darmi una mano, come tecnici informatici, esperti di comunicazione e pubblicità online, persone che migliorino l’esperienza d’uso della piattaforma, nonché professionisti per il supporto ai clienti e ai commercianti. Lo scopo è creare una rete sempre più solida per aiutare le attività del territorio a digitalizzarsi senza difficoltà”.

Per saperne di più?

“Basta visitare il nostro sito www.UnBuono.it/esplora o contattarci via email all’indirizzo info@unbuono.it”.