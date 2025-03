Donazione alla “Medicina” in memoria di Carlo Della Mora: il “grazie” dei sanitari

Lo scorso 28 febbraio è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giancarlo Della Mora, conosciuto da tutti come Carlo. Aveva 86 anni.

Sempre sorridente, molti di noi lo ricordano per aver gestito a lungo il bar dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio”. Gentile, simpatico, è stato un uomo stimato e benvoluto, non solo nell’ambiente lavorativo.

Ne hanno dato il triste annuncio la moglie Anna, i figli Fausto e Mariella, la nuova Sabrina, il genero Cesare, i nipoti Federico, Gabriele, Alessio e Valeria.

I funerali sono stati celebrati nella chiesa di San Lorenzo, dove molti amici e parenti si sono raccolti in preghiera per dare a Carlo l’ultimo saluto terreno. I familiari, durante le esequie, hanno raccolto offerte per il reparto di Medicina dell’ospedale settempedano, diretto dal primario Giovanni Pierandrei.

La famiglia ha donato la somma per l’acquisto di quanto più necessario al buon funzionamento del reparto, proprio in memoria di Carlo che è sempre rimasto legato all’ospedale settempedano dove così tanto tempo aveva trascorso durante la sua attività professionale.

La “Medicina”, con il dottor Pierandrei, i suoi collaboratori sanitari e tutto il personale, ringraziano pubblicamente la famiglia di Giancarlo Della Mora per il gesto compiuto e si stringono attorno alla moglie Anna e ai figli Fausto e Mariella in questo triste momento.