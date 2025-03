Venerdì passa la “Tirreno Adriatico” di ciclismo: strade interrotte, attenzione agli orari

Il Comune informa i cittadini che nella giornata di venerdì 14 marzo il territorio comunale sarà interessato dal passaggio della gara ciclistica “Tirreno-Adriatico”, giunta alla sua 60ª edizione. Per garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico, sarà necessario predisporre la chiusura temporanea della circolazione lungo il percorso di gara.

La corsa entrerà in città provenendo da Tolentino lungo la strada provinciale 127, proseguirà in via Merloni in direzione Taccoli, quindi svolterà a sinistra sulla “361” verso l’ospedale. Il percorso continuerà poi in direzione di Cesolo, per poi immettersi sulla strada “Apirese” e passare per Castel San Pietro fino a proseguire in direzione di Apiro.

La circolazione veicolare lungo le vie interessate dal passaggio della gara sarà interdetta con apposita Ordinanza dalle ore 11.40 alle ore 13.20, salvo ulteriori disposizioni legate alle esigenze di ordine pubblico.

Si invitano i cittadini a pianificare eventuali spostamenti in fasce orarie alternative per evitare disagi e a collaborare con il personale di polizia e i volontari che presidieranno gli incroci così da garantire un regolare svolgimento dell’evento.

L’Amministrazione comunale, che ha emesso un avviso a firma del comandante della Polizia locale, sostituto commissario Adriano Bizzarri, e dell’assessore alla Sicurezza e alla Viabilità, Jacopo Orlandani, ringrazia anticipatamente per la comprensione e la collaborazione.