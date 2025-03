Soggiorno marino per la terza età a Rivazzurra dal 7 al 21 giugno

Il Comune di San Severino informa che sono aperte le iscrizioni per il soggiorno marino per la terza età, un’opportunità di relax e socializzazione dedicata ai cittadini over 60 autosufficienti residenti in città.

L’iniziativa si terrà dal 7 giugno al 21 giugno nella splendida località di Rivazzurra di Rimini, presso l’hotel a tre stelle Fabius. Il soggiorno di 14 giorni prevede un pacchetto completo con numerosi servizi inclusi, tra cui pensione completa, accesso alla spiaggia privata con ombrellone e lettini, serate a tema, piscina, connessione wi-fi, e molte altre comodità pensate per il benessere dei partecipanti.

Il costo complessivo del soggiorno è di 920 euro a persona, con la possibilità di richiedere una camera singola con supplemento di 140 euro per l’intero periodo. Eventuali tasse di soggiorno, se dovute, saranno a carico dei partecipanti.

Le iscrizioni saranno aperte dal 10 marzo al 7 aprile presso l’ufficio Servizi alla Persona del Comune di San Severino, in piazza del Mercato n. 1, che resterà a disposizione nei seguenti giorni e orari: martedì, giovedì e sabato dalle ore 10 alle 13, martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30.

Per completare l’iscrizione, è necessario versare un acconto di 200 euro a persona direttamente all’agenzia organizzatrice Palanca Viaggi di San Severino.

Per maggiori informazioni, è possibile anche contattare telefonicamente l’ufficio Servizi alla Persona ai numeri 0733 641305 – 311 – 324 o scrivere all’indirizzo email servizisociali@comune.sanseverinomarche.mc.it.