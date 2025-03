L’immarcescibile Gian Paolo Paciaroni primo all’Abruzzo Winter Race

Altri alla sua età avrebbero preferito il tepore del focolare, lui invece non riesce a domare “quello spirto guerrier ch’entro mi rugge”, per dirla con Foscolo. Il settempedano Gian Paolo Paciaroni, 90 anni compiuti – avete letto bene… -, plurititolato protagonista della regolarità su quattro ruote, ha deposto un altro alloro nel suo già ricco carniere andando ad imporsi, guidando senza navigatore, nell’Abruzzo Winter Race, una delle tappe più suggestive del campionato nazionale Asi, l’Automotoclub storico italiano, di sabato scorso ad Avezzano. Guidando tutt’uno con il cronometro lungo le strade innevate adiacenti il Gran Sasso, nonostante anche la fastidiosa caduta di pioggia lungo il percorso, Paciaroni ha messo in riga tutti gli avversari su un percorso che ha sommato ben 46 prove speciali, diurne e notturne. Alla guida di una Fiat 600 Sporting, l’ex bancario sanseverinate ha totalizzato appena 196 penalità contro i 230 punti accusati dall’ex pupillo Carnevali, alla guida di una Lancia Fulvia 1.3 Montecarlo. In terza piazza il duo Paruzza-Pucci (263 punti di penalità) su Autobianchi A112 Abarth, un’auto molto maneggevole con cui lo stesso Paciaroni ha vinto molto in passato. Il driver settempedano, da qualche tempo vessillifero del team canarino “Manovella del fermano”, si è detto «particolarmente soddisfatto per un successo ottenuto in condizioni atmosferiche non facili e su un tracciato che prevedeva anche prove cronometrate in notturna, guidando una Fiat 600 Sporting gialla da solo». Nonostante siamo agli inizi della stagione, Paciaroni si è già dimostrato in splendida forma.

Lu.Mus.