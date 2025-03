Giornata mondiale dell’udito: al Feronia nel segno di Bartolomeo Eustachio

In occasione della Giornata mondiale dell’udito, il Centro medico BluGallery, con il patrocinio del Comune, organizza un evento gratuito aperto alla cittadinanza al teatro Feronia. L’appuntamento, in programma per lunedì 3 marzo, vedrà protagonista il dottor Elio Maria Cunsolo, specialista in Otorinolaringoiatria e presidente nazionale dell’Associazione italiana geriatri e otorinolaringoiatri.

Attraverso un excursus che parte dalla figura di Bartolomeo Eustachio, illustre anatomista rinascimentale nato proprio a San Severino e noto per aver dato il nome alla tuba uditiva, il dottor Cunsolo porterà il pubblico alla scoperta del suono, della sua influenza sulla nostra vita quotidiana e dei rischi legati all’inquinamento acustico ambientale.

L’inquinamento acustico è una problematica ambientale sempre più rilevante, causata dall’eccesso di suoni indesiderati generati dall’attività umana. Questa forma di inquinamento ha effetti negativi non solo sulla salute umana, contribuendo a disturbi dell’udito e dello stress, ma anche sugli ecosistemi, con impatti diretti sulla fauna marina e terrestre.

Una delle categorie più insidiose di rumore ambientale è il cosiddetto leisure noise, che include suoni prodotti da attività ricreative come concerti, discoteche e da un uso eccessivo di dispositivi musicali personali. Sebbene spesso non percepito come dannoso, il “rumore da attività ricreative” può provocare danni irreversibili all’udito, soprattutto in caso di un’esposizione prolungata a volumi elevati.

L’evento non sarà una semplice conferenza medica, ma un’esperienza coinvolgente che toccherà punti di vista inaspettati. Attraverso opere d’arte, come i dipinti di Hieronymus Bosch, e la musica di artisti iconici come i Pink Floyd e i King Crimson, si esplorerà come il suono abbia plasmato la nostra percezione del mondo e influenzato la cultura nel corso dei secoli. Un’attenzione particolare verrà data al fenomeno della sovraesposizione al rumore, causa principale di problemi come acufene e ipoacusia.

Sempre più celebrità del modo della musica hanno reso pubblici i propri problemi di udito: Chris Martin (Coldplay) e l’italiano Caparezza hanno raccontato di soffrire di acufene, Dave Grohl (Foo Fighters), invece, ha dichiarato di aver subìto una perdita dell’udito dovuta alla sua lunga carriera musicale e all’esposizione a volumi estremi.

L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) stima che oltre un miliardo di giovani nel mondo sia a rischio di danni uditivi irreversibili a causa dell’uso improprio di auricolari e dell’esposizione a suoni troppo intensi nei contesti di svago. Per questo motivo nel corso degli anni, proprio l’aspetto della prevenzione del danno uditivo ha assunto un ruolo sempre più preminente nella programmazione delle Giornate mondiali dell’udito.

L’iniziativa prevede tre momenti distinti per raggiungere un pubblico più ampio possibile: alle ore 9.30 incontro per gli studenti delle scuole medie, alle ore 11.30 incontro per gli studenti delle scuole superiori e poi, nel pomeriggio alle ore 18, evento gratuito e aperto a tutti, seguito da un cocktail di benvenuto.

L’obiettivo della Giornata mondiale dell’udito è promuovere la prevenzione e diffondere informazioni utili per proteggere il nostro udito. L’Oms sottolinea l’importanza di adottare abitudini sane, come ridurre l’esposizione ai rumori forti e utilizzare dispositivi di protezione, ormai sempre più diffusi anche tra i musicisti professionisti.

Per questo motivo il Centro medico BluGallery organizzerà un Open Day per uno screening gratuito nel mese di marzo, il Mese dell’udito. Per prenotare la propria visita è possibile contattare la segreteria del Centro medico al numero di telefono 0733639051.