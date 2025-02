Medicina: il primario Giovanni Pierandrei resta in servizio fino a giugno 2028

Una bella notizia per l’ospedale di San Severino e, più in generale, per la sanità pubblica del nostro territorio. Il direttore dell’Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Macerata, Alessandro Marini, ha firmato la determina che sancisce la possibilità di rimanere in servizio, fino al 24 giugno 2028, al dottor Giovanni Pierandrei, medico cardiologo e primario del reparto di Medicina del “Bartolomeo Eustachio”.

Già nel 2023 Pierandrei aveva ottenuto una proroga di due anni lavorativi rispetto all’età pensionabile. Ora, grazie a questa ulteriore richiesta, avrà la possibilità di rimanere in servizio fino al compimento del suo settantesimo anno di età anagrafica.

In base alle norme in vigore, infatti, i dirigenti medici e sanitari possono lavorare oltre i 40 anni di servizio, ma non possono poi superare i 70 anni di età anagrafica.

Con la permanenza in corsia del dottor Giovanni Pierandrei il nostro ospedale mantiene uno dei suoi principali punti di riferimento, garantendo così un servizio importante all’intera comunità provinciale.