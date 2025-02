Torna il circo contemporaneo al Feronia con tre serate da non perdere

Riprendono gli appuntamenti mensili del grande circo contemporaneo al teatro Feronia: tre i nuovi spettacoli in programma per sabato 22 febbraio, per il 29 marzo e il 4 maggio. La direzione artistica dei nuovi appuntamenti firmati dal Sic (Stabile di innovazione circense) in collaborazione con il Comune è affidata a Giacomo Costantini, artista multidisciplinare, drammaturgo, co-direttore di Circo El Grito e del Sic, considerato uno dei pionieri del circo contemporaneo in Italia.

Sabato 22 febbraio, alle 20.45, arriva Zenzero e Cannella, compagnia italo-argentina che nella scorsa stagione al Feronia ha già messo a segno un sold-out. Questa volta proporrà “Seguime”, uno spettacolo buffo e poetico adatto a tutta la famiglia, dove la musica suonata dal vivo unisce varie discipline circensi come l’acrobatica, il mano a mano e la clowneria.

La grande scala di legno al centro della scena rappresenta la montagna dove vive la protagonista, la sua è una vita scandita dai ritmi della terra e della natura ma arriva l’imprevisto: nel suo angolo di mondo si palesa un personaggio misterioso. Lei resta spaesata e confusa, mentre lo straniero è sconvolto dall’universo anomalo dell’eremita. Inizia una lotta, metaforica e non: tra combattimenti, sgambetti, scoperte e lezioni di vita, ogni personaggio si trasforma, si adatta all’altro, prova il brivido dell’equilibrio, ma non è cosi semplice quando a parlare è un’altra lingua, quando si pensa al contrario.

I due artisti sul palco, Magdalena Vincente e Nicolò Bussi, hanno sviluppato questo spettacolo inspirati dal folklore del nord dell’Argentina, l’obiettivo è di ritornare alle radici e alla cultura indigena per far sì che non vengano dimenticate. Lo spettacolo rappresenta un dialogo con la natura e un’offerta alla madre terra.

Il 29 marzo arriva Cordata F.O.R., un network di artisti di base a Torino che attraverso diversi stili e una visione comune del linguaggio del circo contemporaneo, compiono un continuo lavoro di ricerca sull’interdisciplinarità artistica. A San Severino portano “Bello!”, sul palco sei artisti di circo di diversa provenienza e un attore, per uno spettacolo che interroga la relatività delle forme storiche di bellezza e di universalità, e quindi il nostro bisogno di giudizio.

Il 4 maggio tocca al duo Bubbles Factory con “Bubbles Revolution”, un mix perfetto di arte, magia e tecnologia, uno show che trasforma le bolle di sapone in protagoniste di un viaggio sensoriale unico, capace di conquistare gli spettatori di ogni età. Marco Zoppi & Rolanda sono considerati tra i più grandi bubble artist del panorama mondiale; si sono esibiti con BuBBles Revolution in quasi 60 Paesi e 4 continenti.

“Il sipario del teatro Feronia torna ad alzarsi su un mondo di meraviglia che ci ostiniamo a cercare e condividere con il nostro affezionato pubblico – spiega Giacomo Costantini -. Una meraviglia sospesa, perché al circo si vola, si cammina a sei metri da terra, attratti dalla forza di attrazione celeste. Anche l’incredulità è sospesa, perché il circo ti abbraccia e ti protegge e allora puoi permetterti di sognare”.