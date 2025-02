“Raccontando favole”: in biblioteca l’incontro con la scrittrice Maria Rosaria Fortini

La biblioteca comunale sabato 22 febbraio, a partire dalle ore 10.30, ospiterà l’iniziativa “Raccontando favole”, un incontro speciale dedicato alla magia delle storie, aperto a bambini e adulti che vogliono lasciarsi trasportare dalla fantasia.

Protagonista dell’evento sarà Maria Rosaria Fortini, scrittrice e autrice insieme a Paola Kappa di “Mio figlio mio maestro”, che guiderà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso letture coinvolgenti, capaci di far sognare grandi e piccoli.

Un’occasione per riscoprire il piacere dell’ascolto e dell’immaginazione, in un’atmosfera accogliente e suggestiva. L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero di telefono 0733.641313 oppure inviare una email a biblioteca.antolisei@comune.sanseverinomarche.mc.it