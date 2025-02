Si avvicina il Carnevale: domenica 2 marzo ci sarà “Una piazza in maschera”

Anche a San Severino ci si prepara a festeggiare il Carnevale. Il programma di eventi, organizzato dal Comune in collaborazione con la Pro loco, è rivolto a grandi e piccoli e sarà animato da colori, musica e divertimento.

Ecco i dettagli dei principali appuntamenti.

Giovedì 27 febbraio al Circolo Acli “Giovedì grasso dei bambini”: dalle ore 16 un pomeriggio dedicato interamente ai più piccoli con animazione a cura di Carolina e musica coinvolgente proposta da Bmas 360°. Durante l’evento, sarà offerta una merenda per tutti, a cura della Pro loco.

Domenica 2 marzo ritorna la festa “Una piazza in maschera”, a partire dalle ore 15 in Piazza del Popolo: l’ovale cittadino diventerà il cuore pulsante del Carnevale, ospitando una giornata ricca di animazione, musica e attività per tutte le età. In programma premiazioni per il gruppo mascherato più numeroso, la maschera più originale, la più giovane e la più “diversamente giovane”. Esibizioni di danza moderna a cura di Studio Danza 91, con coreografie dell’insegnante Alessandra Granata, e poi area giochi dedicata ai bambini per garantire il massimo divertimento.

Info al numero di telefono 0733.638414 -oppure mail a prolocossm@gmail.com