All’Ipsia “Il Banco di Scuola Vince”: progetto contro gioco d’azzardo e dipendenze digitali

L’Ipsia “Ercole Rosa” di San Severino, sede consociata dell’Ipsia “Pocognoni”, ospita un’importante iniziativa che prende il via nel contesto del Piano regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’azzardo patologico (Gap) e da nuove tecnologie e social network (Dt) 2023-2025, delineato dalla Dgr 1.288 del giugno 2023.

“Il Banco di Scuola Vince” è un progetto contro le dipendenze digitali e il gioco d’azzardo che nasce con l’obiettivo di sensibilizzare e formare i giovani sui rischi legati a quest’ultimo, all’uso eccessivo delle tecnologie e all’isolamento sociale, fenomeni sempre più diffusi tra gli adolescenti.

Il progetto finanziato dall’Ars Regione Marche attraverso la concessione di fondi all’Unione montana di San Severino come capofila per i tre Ambiti territoriali vede protagoniste diverse scuole del territorio tra le quali l’Ipsia “Ercole Rosa” che partecipa con tutte le classe.

Un progetto per i giovani delle piccole comunità

L’iniziativa si rivolge in particolare ai ragazzi che vivono nei piccoli Comuni dei tre Ambiti territoriali sociali coinvolti, dove la scuola rappresenta spesso l’unico punto di aggregazione reale, lontano dalla mediazione degli strumenti digitali. L’assenza di luoghi di ritrovo alternativi e le limitate occasioni di socializzazione espongono i giovani a un maggiore rischio di sviluppare dipendenze comportamentali, dal gaming compulsivo all’isolamento sociale volontario.

Un percorso di sensibilizzazione con esperti del settore

Il progetto prevede un ciclo di incontri tenuti da professionisti del settore per affrontare le problematiche legate alle dipendenze digitali e al gioco d’azzardo.

Dipendenze digitali: il ruolo dell’Associazione Di.Te.

L’Associazione nazionale dipendenze tecnologiche, Gap e Cyberbullismo (Di.Te.) guiderà tre incontri tematici:

• Net Compulsion, a cura della dottoressa Simona Maroni che analizzerà le dipendenze comportamentali legate all’uso compulsivo della rete.

• Gaming e gioco online, con il dottor Simone D’Angelis, che esplorerà le problematiche legate al gioco online e alla gamification eccessiva.

• Dipendenza dalle relazioni e sesso virtuale, con la dottoressa Chiara Angione, che affronterà un tema delicato ma sempre più diffuso tra gli adolescenti.

Un passo importante per la prevenzione

Attraverso “Il Banco di Scuola Vince”, la scuola si conferma un presidio fondamentale per la formazione e la tutela dei giovani. Questo progetto rappresenta un’opportunità concreta per sensibilizzare gli studenti e le loro famiglie, fornendo loro strumenti utili per riconoscere e contrastare le nuove forme di dipendenza e isolamento.