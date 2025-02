“Tutti al Centro”: il calendario di febbraio per bimbi, genitori e nonni

Il Centro per le famiglie “Tutti al Centro” si appresta a vivere un febbraio pieno di iniziative per bambini, genitori, nonni e nonne. Le attività si svolgeranno presso la sede di via Salimbeni 42 tutti i mercoledì e i venerdì, a partire dalle ore 17, e sono pensate per offrire momenti di condivisione, apprendimento e divertimento per tutta la famiglia.

Ecco il calendario completo degli appuntamenti.

Mercoledì 5 febbraio “Spazio Aperto”, per bambini da 0 a 6 anni, un’occasione di gioco per i più piccoli e di incontro per genitori e nonni.

Mercoledì 12 febbraio “Pittura fresca”, da 0 a 3 anni, con l’apertura di un vero e proprio atelier di pittura dedicato ai piccoli artisti per esplorare la loro creatività.

Mercoledì 19 febbraio “M’Illumino di meno”, attività e laboratori per celebrare la Giornata nazionale del risparmio energetico

Mercoledì 26 febbraio “A Carnevale ogni scherzo vale”, per bambini da 0 a 6 anni, una piccola festa di Carnevale dove non potranno mancare maschere e allegria.

Per quanto riguarda i pomeriggi del venerdì si parte il 7 febbraio con “Giochi in tavola”, dai 3 anni in su, un pomeriggio dedicato ai giochi da tavola e alle carte, con la possibilità di portare i propri giochi preferiti, e si prosegue venerdì 14 febbraio con “Amiamo la natura e gli animali”, dai 2 anni in su, un laboratorio creativo per realizzare mangiatoie per uccelli con materiali naturali (attività su prenotazione).

Il 21 febbraio “Tante storie per sognare”, da 0 a 6 anni, momento di lettura ad alta voce per mamme, papà e bambini, in collaborazione con il progetto “Nati per Leggere”.

Infine venerdì 28 febbraio “Maschere giapponesi”, dai 4 anni in su, laboratorio creativo per realizzare maschere ispirate alla cultura giapponese, guidato da Hisako Mori (attività su prenotazione).

Per partecipare alle attività, è possibile contattare il Centro per le famiglie al numero 347 9583848. Il programma delle iniziative e delle attività del Centro, gestito dall’Ambito territoriale Sociale 17 presso l’Unione montana, è realizzato grazie al contributo della Regione Marche e con il supporto del Comune di San Severino e di altri partner locali.