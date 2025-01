Riprodotta dalle suore Smac l’antica medaglietta devozionale della Madonna dei Lumi

Venerdì 17 gennaio è stata celebrata la Festa della Madonna dei Lumi presso l’omonimo santuario. Nel corso della celebrazione eucaristica il cardinale Edoardo Menichelli ha impartito il sacramento dell’unzione degli infermi. Erano presenti anche diversi ospiti della Casa di riposo “Lazzarelli”.

A margine della cerimonia le suore dello Smac hanno distribuito una medaglietta dedicata proprio alla Madonna dei Lumi. L’hanno fatta coniare proprio loro riproducendo una vecchia effigie risalente a oltre settant’anni fa.

“Lo scorso anno venne qui al santuario la signora Paola Angeloni (insegnante in pensione e già responsabile del consultorio familiare Il Prisma; ndr) e ci disse che sarebbe stato bello far riprodurre questa medaglietta – spiega suor Daniela Buraschi – per donarla ai fedeli. Lei l’aveva ricevuta in regalo dai monaci cistercensi il giorno della sua prima Comunione. E da allora l’ha sempre gelosamente custodita. Così abbiamo fatto delle copie e in occasione della festa della Madonna dei Lumi l’abbiamo data alle persone presenti in chiesa”.

Da qui l’idea di lanciare anche un appello ai settempedani. “Chiunque, per diversi motivi, abbia qualche oggetto antico che ricordi il santuario e la devozione alla Madonna dei Lumi – spiega suor Daniela dello Smac – è pregato di contattarci, perché sarebbe davvero interessante e bello custodire qui queste memorie storiche e riprodurle a beneficio di tutti i fedeli che avessero piacere di conservarle anche privatamente”.