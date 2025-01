Tornato nelle Marche dal Regno Unito: il dr Edoardo Cipolletta entra nell’équipe di “Lisa”

Il Centro medico Lisa può vantare un’eccellenza nella propria équipe medica, nello specifico nel campo della Reumatologia. Stiamo parlando del dottor Edoardo Cipolletta. Il giovane ma già esperto specialista di origini settempedane, dopo aver concluso gli studi (nel 2016 con laurea da 110 e lode) ad Ancona presso l’Università politecnica delle Marche, si è specializzato nello stesso ateneo in Reumatologia.

Qualche anno più tardi si è trasferito nel Regno Unito (Nottingham) dove è rimasto a lungo e in questo periodo ha avuto incarichi molto importanti.

Oltre a prestare servizio in diversi ospedali inglesi, infatti il dottor Cipolletta si è distinto per le numerose pubblicazioni medico-scientifiche. Non si possono tralasciare neanche i tanti riconoscimenti e premi che gli sono stati riconosciuti nel corso degli anni per quanto fatto nel suo percorso professionale. Da evidenziare anche l’attività di oratore in vari corsi, convegni ed eventi.

Il dottor Edoardo Cipolletta si occupa, fra le altre cose, di inquadramento e diagnosi di sindromi dolorose muscolo scheletriche, terapia infiltrativa eco guidata, diagnosi e terapia dell’osteoporosi.

Da qualche mese è rientrato nella nostra regione e ora presta servizio anche presso il Centro medico Lisa (infoline 0733 634927 – 366 5865631).