Consiglio comunale dei ragazzi: Viola Rosoni è la nuova “baby sindaco”

Viola Rosoni, alunna della 2E della Secondaria, è il nuovo baby sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi dell’Ic Padre Tacchi Venturi di San Severino. La 12enne Rosoni succede ad un altro primo cittadino baby del gentil sesso, Marta Di Gaetano, quest’anno passata alla scuola superiore. Il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale dei ragazzi nell’istituto settempedano diretto dalla prof.ssa Catia Scattolini si conferma in linea con il verdetto del Consiglio comunale degli adulti che ha visto il sindaco Rosa Piermattei riconfermata per il secondo mandato consecutivo. Il vice sindaco, come il primo cittadino baby eletto in considerazione dei voti ottenuti, è Cristian Marozzi della 2A della Secondaria. A formare il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi sono venti alunni del comprensivo Tacchi Venturi, equamente ripartiti tra studenti della Primaria e della Secondaria. Ce l’hanno fatta per la Primaria: Avni Singh (5D), Eva Belli (5B), Anna Centanni (4B), Daisy Muzio (5A Cesolo), Christian Del Conte (4C), Eliot Galushi (5C), Alessandro Moriconi (4A), Diego Setaro (4B), Alessandro Travaglini (5A) ed Amelie Zizi (4A Cesolo). Hanno prevalso nel lotto dei candidati della Secondaria: Giorgio Beni (2C), Alessandro Caciorgna (1B), Camilla Corneli (1E), Alessandro Fonsi (1A), Mario Gazzellini (2D), Aisosa Praise Oriakhi (2A), Vittorio Sticconi (1D), Benedetta Taborro (1B) e la coppia dei più votati Viola Rosoni e Cristian Marozzi che sono stati già eletti nuovo sindaco e vice. «Per la composizione del nuovo esecutivo – ricordano la maestra Alessandra Aronne e la professoressa Valeria Colafrancesco, referenti del progetto – sarà necessaria la prima riunione congiunta di tutti gli eletti del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi» apparsi già motivati per quella che si annuncia una stimolante esperienza.

Lu.Mus.