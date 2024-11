Mimosa Mariotti torna in libreria con “Mangiare è bello”: tra le ricette pure la “Ceca di Cesolo”

È uscito il nuovo libro di Mimosa Mariotti, “Mangiare è bello. Ricette e sapori di casa mia”, pubblicato da YouCanPrint. Questa quarta pubblicazione dell’autrice si presenta come un viaggio attraverso i sapori del mondo e la tradizione mediterranea, con un’attenzione speciale alle ricette delle sue radici romane e marchigiane.

Nato dalla passione per il buon cibo e dalla volontà di contrastare la “diet culture”, “Mangiare è bello” è più di un semplice ricettario: è un invito a ritrovare il piacere di nutrirsi senza sensi di colpa; è un inno all’amore per il proprio corpo e ciò che si mette nel piatto; è un manifesto contro il body shaming e la cultura del sacrificio alimentare.”Mangiare è bello” celebra il cibo come fonte di piacere e di nutrimento, invitando i lettori a riscoprire la gioia di cucinare e mangiare con gusto.

Nel libro, l’autrice rende omaggio alle sue origini familiari marchigiane, ricordando con affetto le ricette tramandate dal nonno, originario di San Severino. Tra i piatti più cari Mimosa celebra gli gnocchi al sugo di papera, i maccheroncini al fumé e la tradizionale “Ceca di Cesolo”, un piatto simbolo della sua infanzia e dei sapori autentici della sua terra. Stessa cosa vale per le ricette romanesche tanto care alla sua nonna materna: troviamo l’amatriciana sotto forma di Danubio, le fregnacce col pecorino e l’immancabile pinsa.

Oltre ai sapori della cucina mediterranea, “Mangiare è bello” riserva una sorpresa per i lettori: una sezione speciale con le ricette ispirate ai film e ai cartoni animati della sua infanzia. Dalla celebre birthday cake di Harry Potter all’iconico hamburger di Pulp Fiction, l’autrice regala un tocco di magia alla cucina, unendo ricordi e sapori in piatti che raccontano storie e accendono la fantasia.

Dichiara Mimosa Mariotti: “Ho scritto ‘Mangiare è bello’ per diffondere un messaggio chiaro: il cibo non è un nemico e il nostro corpo merita di essere amato per quello che è. Volevo creare un ricettario che fosse un inno all’accettazione di sé e alla libertà di godersi il cibo, senza sensi di colpa o paure. ‘Mangiare è bello’ è un invito ad abbracciare la vita con gusto, con un cucchiaio di passione e un pizzico di amore”.

“Mangiare è bello” è ora disponibile nelle librerie e negli store online. Con la sua vasta gamma di ricette e il messaggio potente di accettazione e amore per sé, questo libro vuole essere un punto di riferimento per chi vuole avvicinarsi al cibo con equilibrio, rispetto e gratitudine.