Pompei rievoca le lotte gladiatorie: protagonisti anche i “Nova Bellatores”

Il Parco archeologico di Pompei ha ospitato una serie di eventi straordinari in occasione delle Giornate europee del patrimonio. Il programma, ricco di iniziative che hanno permesso ai visitatori di immergersi nella storia e nella cultura dell’antica Roma (attraverso rievocazioni, laboratori di archeomusica e visite guidate), ha avuto – come cuore degli eventi – il raduno dei gruppi storici del I secolo dopo Cristo, cui hanno partecipato quasi duecente rievocatori. Ventidue di loro sono partiti da San Severino!

Sono i gladiatori “Nova Bellatores”: il gruppo che dal 2009 si è formato nell’ambito delle attività rievocative dell’Associazione Compagnia Grifone della Scala. Ne sono responsabili Davide Meschini e Filippo Pacini. Il direttivo è composto anche da Matteo Diamantini, Giacomo Diamantini,

Nicola Dignani, Silvia Scoppolini Massini e Omar Urgeghe.

“A Pompei abbiamo vissuto un’esperienza straordinaria – dice Davide Meschini – e il fatto di essere stati selezionati per questa importante Giornata in un luogo così carico di significato storico rappresenta per noi grande motivo di orgoglio. La manifestazione ci ha visto fra i principali protagonisti, ci siamo esibiti davanti a migliaia di visitatori. E’ stato davvero emozionante! Pompei per noi rappresenta il coronamento di un percorso di crescita che in questi anni è passato attraverso studi, ricerche, esercitazioni, perfezionamento degli equipaggiamenti, selezione dei materiali. Siamo stati in passato anche in Francia, Slovenia, Olanda, Germania e Serbia, ma la Giornata di Pompei rimarrà un momento epico per il nostro gruppo”.

Il gruppo “Nova Bellatores” conta oltre sessanta iscritti, non solo di San Severino, che rievocano il periodo gladiatorio con grande rigore storico. Inoltre collaborano con l’associazione Palio dei castelli per le rievocazioni medievali, ad esempio durante il Palio o nelle serate di Elcito, calandosi in questo caso nei panni della Compagnia Grifone della Scala che, attiva dal 2003, opera nel campo della scherma storica.

A Pompei era stato allestito un accampamento militare nei pressi dell’Anfiteatro, dove si sono svolte dimostrazioni di combattimenti tra gladiatori in un evento dedicato all’Imperatore Tito. Il Foro, invece, ha ospitato una cerimonia religiosa in onore degli dei pagani, seguita da un corteo storico verso l’Anfiteatro.