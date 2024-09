La Halley Thunder Matelica si aggiudica il “Memorial Greta Ortenzi”

La Halley Thunder Matelica – nella sua prima “uscita” di questa preseason – si è aggiudicata la decima edizione del “Memorial Greta Ortenzi” superando la Aran Cucine Roseto per 56-45 al palasport di San Severino.

L’incontro, organizzato come ogni anno per ricordare la giocatrice della Thunder prematuramente scomparsa, è stato l’occasione per vedere all’opera la nuova squadra di coach Domenico Sorgentone che si sta preparando per il campionato di serie A2 femminile di basket. Il team di fronte, Roseto, militante nella stessa categoria e girone della Thunder, ha contribuito a dar vita ad un test appassionante e competitivo.

Le formazioni

Halley Thunder Matelica – Shash 3, Cabrini 5, Patanè 10, Celani 1, Battellini ne, Gramaccioni 11, Gonzalez ne, Zamparini 6, Poggio 2, Bonvecchio 6, Andreanelli 1, Sanchez 11, Catarozzo ne. All. Sorgentone.

Aran Cucine Roseto – Marzulli ne, Kraujunaite 7, Lucantoni 4, Farabello 3, Caloro 4, Espedale 11, Polimene, Lizzi, Falgiatore ne, Bardarè 2, Sakeviciute 7, Coser 7, Sorrentino ne, Capra. All. Righi.

Arbitri: Barchetta e Crosta

Parziali: 12-10, 17-21, 19-6, 8-8

La Halley Thunder Matelica si appresta ad affrontare un’altra settimana di allenamenti, per poi tornare sul parquet in amichevole sabato 14 settembre tra le mura amiche del PalaChemiba di Cerreto d’Esi con San Giovanni Valdarno (anch’esso team di serie A2, ma del girone A).