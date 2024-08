Biological and biomedical sciences: Leonardo Scoccia vola negli Usa per un Dottorato di ricerca ad Harvard

“Cari LinkedIner, sono entusiasta di annunciare che questo settembre inizierò un dottorato di ricerca in Scienze Biologiche e Biomediche presso Harvard University!”

Lo scrive sul suo profilo LinkedIn un nostro giovane concittadino: Leonardo Scoccia, 24 anni, il quale, dopo aver conseguito a luglio la laurea magistralis in Molecular Biology and Genetics con 110 e lode, più encomio da parte della commissione, ha vinto – unico studente proveniente da università europee – il concorso per il dottorato di ricerca ad Harvard, a Boston (Stati Uniti), in Biological and biomedical sciences.

“Leo”, come lo chiamano gli amici e i familiari, è un ragazzo eccezionale: buono, semplice e sincero che conoscono in tanti a San Severino. Ha realizzato il suo sogno grazie al suo instancabile impegno, al suo entusiasmo, alla sua dedizione e all’incredibile passione per la ricerca scientifica. Essere nato e cresciuto in una città di provincia come la nostra, circondato da sani valori e dagli affetti, è stato elemento di forza e non di debolezza come certe volte siamo portati a pensare.

Complimenti Leonardo da tutta la comunità settempedana!

Ecco come lui stesso sul profilo LinkedIn racconta la sua storia.

Ripercorrendo a ritroso le tappe che mi hanno portato da una piccola città del centro Italia a Boston, il mio viaggio è stato pieno di esperienze incredibili e di persone stimolanti che mi hanno spinto a fare sempre meglio e a crescere come persona e come studente.

Il mio percorso accademico è iniziato nel 2019 quando mi sono iscritto al corso di biotecnologie presso l’Università degli Studi di Pavia. Durante questo periodo, ho avuto l’onore di ricevere una borsa di studio presso il Collegio Ghislieri e IUSS – Scuola Universitaria Superiore Pavia. Gli studenti e gli amici incredibilmente talentuosi che ho incontrato lì l’hanno fatta sentire come una seconda casa e mi hanno ispirato a puntare alle stelle e a sforzarmi sempre di essere la versione migliore di me stesso.

Ho mosso i primi passi nella scienza durante il mio secondo anno. Dopo aver assistito a una conferenza del dottor Fabrizio d’Adda di Fagagna, ho deciso di candidarmi per una posizione di studente nel suo laboratorio a IFOM. Da allora, la dottoressa d’Adda di Fagagna è stata un mentore inestimabile, accogliendomi in un ambiente internazionale dove ho trascorso la maggior parte dei due anni imparando il ragionamento scientifico e le numerose sfide delle scienze sperimentali.

Dopo la laurea (nel 2022 in Biotecnologie, con 110 e lode; ndr) ho conseguito la Laurea magistrale in Biologia molecolare e genetica presso l’Università degli Studi di Pavia. Qui, ho intrapreso un nuovo viaggio scientifico presso CNR-IGM, Istituto di Genetica molecolare “Luigi Luca Cavalli Sforza” nel laboratorio del dottor Emmanuele Crespan. Questa esperienza mi ha aiutato a sviluppare appieno le mie capacità sperimentali in biochimica e biologia molecolare e ha davvero potenziato la mia passione per la scienza.

La scorsa estate, grazie alla Fondazione Armenise-Harvard, ho avuto l’opportunità di trascorrere alcuni mesi al Harvard Medical School nel laboratorio del professor Joseph Loparo. Lavorando con il mio mentore e amico dottor Brandon Case, ho applicato molte delle competenze che ho accumulato nel corso degli anni in un ambiente incredibilmente stimolante e solidale.

Infine, il ringraziamento più grande va alla mia famiglia e ai miei amici. Il loro continuo sostegno e incoraggiamento mi ha aiutato a superare molte difficoltà nel corso degli anni. Questo risultato non sarebbe stato possibile senza di loro.

Leonardo Scoccia, oltre a vincere il concorso per il dottorato ad Harvard (retribuito, della durata di 5 anni), aveva vinto contemporaneamente anche un altro dottorato di ricerca, sempre retribuito, al Krick Institute di Londra, ma poi ha scelto di frequentare quello di Boston, rinunciando all’università inglese. Inoltre, lo scorso 29 luglio “Leo” ha conseguito – dopo la laurea – il Diploma superiore in Scienze umane e della vita, Ambito Scienze biomediche presso lo IUSS di Pavia con 100 e lode. Dunque, un doppio percorso di studi portato avanti e concluso brillantemente.

La passione per questa branca scientifica risale agli anni del liceo, quando a seguito del progetto di divulgazione scientifica del Filelfo di Tolentino (“Come le biotecnologie riscrivono la vita”), svoltosi al quarto anno dello Scientifico, Leonardo rimase affascinato dagli argomenti trattati e fece poi la scelta di iscriversi a Biotecnologie, a Pavia, una volta conseguito il diploma di maturità (voto 100 su 100). Della serie… l’incontro che può cambiare la vita!