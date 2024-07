In piazza la serata dedicata a “Le stelle dello sport settempedano”

Passerella di vecchie e nuove glorie, in Piazza del Popolo, per la serata dedicata a “Le stelle dello sport settempedano”. E’ stata una bella “vetrina” quella promossa dal Comune in collaborazione con la Settempeda e con il patrocinio della vice presidenza del Consiglio regionale delle Marche.

Era dedicata a chi, nelle varie discipline, si è distinto guadagnando trofei, medaglie o, più semplicemente, per il proprio impegno.

L’appuntamento, presentato da Marco Moscatelli per la regia di Chiara Nadenich e Fabbricaeventi.com, ha registrato una buona partecipazione di pubblico.

Sul palco il sindaco Rosa Piermattei, l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, i colleghi della Giunta settempedana con il vice sindaco e assessore alla Cultura, Vanna Bianconi, l’assessore al Turismo, Michela Pezzanesi, e quello all’Urbanistica, Jacopo Orlandani, il consigliere Alberto Capradossi, insieme al vice presidente del Consiglio regionale, Gianluca Pasqui, al delegato del Coni per la provincia di Macerata, Fabio Romagnoli, hanno consegnato pergamene e targhe a tantissimi sportivi, ma anche a dirigenti, tecnici ed anime di moltissime società.

Madrina d’eccezione della serata la campionessa olimpionica Elisa Di Francisca, ospiti la giocatrice di pallavolo di serie A, Giorgia Quarchioni, e il direttore dell’Unità operativa complesso di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale di Camerino, Leonardo Pasotti.

I primi a ricevere un riconoscimento sono stati i giornalisti locali Mauro Grespini, Luca Muscolini e Roberto Pellegrino, poi i colleghi Gabriele Cipolletta e Fiorenzo Santini, autori di una lunga ricerca sulle origini materne settempedane del calciatore Leo Messi.

Impegnato a Le Mans per la 24 ore sui pattini “specialità Quad” non ha potuto ritirare il premio, però è stato comunque ricordato nella cerimonia di piazza l’ “ironman” Alberto Cambio, sesto al mondiale in Svizzera nella speciale disciplina.

Targa alla carriera consegnata dal sindaco Piermattei all’inossidabile Gianpaolo Paciaroni che a quasi novant’anni d’età continua a conquistare trofei nelle gare di auto d’epoca.

Tra i tanti riconoscimenti quelli assegnati a Roberto Rustichelli nel motocross, oggi coordinatore nazionale del settore della Federazione motociclistica italiana, ad Alessandro Bordo, campione regionale di ciclocross nel 2023, a Valerio Aquili, campione regionale cross country 2023, a Camilla Magnapane, campionessa provinciale di ciclocross, strada e cross country, a Lorenzo Flamini, campione regionale cross country categoria M3, ad Andrea Gobbi, campione regionale Acsi cross country M4, a Stefano Aquili, campione provinciale categoria M4 di ciclocross e, ancora, all’oro italiano Meri Guerrini, al campione provinciale e regionale Gianfilippo Raimondi, a quello regionale nella categoria Master, Paolo Pavoni.

Targa pure al dirigente storico della Settempeda, Nando Ciavaroli, e a Pacifico Tarquini, supertifoso viola.

Riconoscimenti quindi sono andati all’Asd Studio Danza 91 di Alessandra Granata per le ballerine Alessia Appignanesi, Emma Borri, Vittoria Campetella, Cecilia Cataldi, Elisa Codoni, Chiara Leonori, Gabriella Menichelli, Benedetta Paolucci, Anastasia Paolucci, Sara Rrika, Elena Barigelli, Desirée Compagnucci, Matilde D’Ercole, Sofia Fediv, Caterina Mulinari, Viola Rosoni, Giulia Spurio Giuseppetti.

Targhe alla F.A. Team Academy, scuola di danza di Federica Agostinelli con i campioni italiani di varie categorie e discipline Giacomo Serafini e Giorgia Vincenzetti, Lorenzo Scarano e Anita Padovan, Mikolaj Ruffini e Sofia Madonna, Ricky Cardorani ed Aurora Volponi.

Altre pergamene sono state consegnate sul palco a Massimiliano Luzi, campione italiano di moto enduro storiche, a Manlio Giachè, campione italiano motocross epoca, a Valentino Corsi, membro della squadra Nazionale trofeo Junior alla Six Days Internazionale.

Riconoscimenti pure per la Asd Tiro a volo “Le Ginestre” del presidentissimo Cristiano Cappellacci e all’ex campione italiano, europeo e mondiale e medaglia d’oro al valore atletico del Coni, Sebastiano Molinari, al calciatore Federico Fiecconi, capocannoniere in Seconda categoria con la Belfortese, al centrocampista ex Tolentino, Campobasso e L’Aquila, Edoardo Mengani, all’Asd Rotellistica Settempeda con l’allenatore Francesco Crognaletti e le atlete Alessandra Cambriani e Marika Falistocco, all’Asd J-Etic con l’allenatore Boris Giachetta e gli atleti Roberta Schiavina e Letizia Ceci, Giulia Uncini, Ilaria Sparvoli e Thiago Serenelli, all’associazione dilettantistica San Severino Volley con i vertici e i vari componenti dei vari team, a partire dall’under 14 che ha vinto la Macerata Volley Cup, l’under 16 sempre vincitrice della Macerata Volley Cup, all’Asd Accademia pugilistica settempedana, in particolare con gli atleti Balla Sulieiman e Redi Drobrozi, al pugile Riccardo Balloriani.

Il sindaco Rosa Piermattei e l’assessore Paolo Paoloni hanno consegnato poi una targa speciale alla carriera a mister Fabrizio Castori per i lunghi trascorsi nel mondo del calcio professionistico.

Infine pergamene sono state consegnate ai nuotatori dell’Asd BluGallery Team, ai campioni dell’atletica leggera Tommaso Zitelli, campione regionale nel getto del peso, e Leonardo Meschini, campione regionale nel lancio del disco, e a quelli del motocross portacolori del Moto Club Settempedano del presidente Danilo Marasca: Denny Del Federico, Jonathan Leonori, Matteo Mosconi e Alessandro Sadovschi.

Premiato anche l’endurista Federico Ulissi.

Riconoscimenti inoltre sono andati alla Società Amatori Basket, in particolare al capitano Andrea Cruciani e agli atleti selezionati per la rappresentativa della provincia di Macerata, Nicolas Ciriaci e Riccardo Ciclosi, alla società “Italica” dell’Asd Pescatori Settempeda con Francesco Pelagalli, alla Polisportiva Serralta del presidente Maria Agnese Crescenzi e al settore ginnastica artistica coordinata da Chiara Mazzarantani e con le atlete Elena Paciaroni, Aurora D’Ercole, Emma Bonci, oltre che a quello della ruzzola che ha vinto il recente Campionato italiano di rulletto categoria A con Oriano Orsini, Bruno Angelucci e Lucio Ortolani.

Sempre per la Polisportiva Serralta targa alla squadra di calcio a 5 capitanata da Andrea Dialuce e allenata da Andrea Gentilucci e a quella del calcio a 11 promossa nei play off in seconda categoria con il capitano Riccardo Lambertucci e l’allenatore Giorgio Masciani. Pergamena al gruppo podistico San Severino Trail & Run.

Anche all’ex calciatore e preparatore dei portieri Luca Gentili è stata consegnata una targa alla carriera-

Infine, una targa per aver vinto il Campionato regionale di prima categoria ed essere salita così in Promozione è andata alla Settempeda con il presidente Marco Crescenzi, il capitano Moreno Tacconi e l’allenatore Lorenzo Ciattaglia.

Il saluto finale è stato di padre Luciano Genga, pure lui amante dello sport ed ex calciatore.

Fotogalley della serata e contributo video sulla pagina Facebook del Settempedano