Ricostruzione: il Comune seleziona con colloquio un funzionario tecnico

Il Comune di San Severino ha indetto una selezione pubblica, per solo colloquio, per l’eventuale assunzione di personale con qualifica di funzionario tecnico, a tempo pieno e determinato (ex art. 50 bis Decreto legge 189/2016 – Ordinanza Pnc del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n.17 del 14 aprile 2022).

Per l’ammissione alla selezione sarà necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria edile-architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio oppure laurea specialistica in architettura e ingegneria edile, ingegneria civile ingegneria per l’ambiente e il territorio o laurea magistrale in architettura e ingegneria edile – architettura, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria della sicurezza, ingegneria per l’ ambiente e il territorio.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente tramite piattaforma inPA, compilando il relativo modulo online.

Il bando di concorso è pubblicato sul portale del reclutamento inPA (https://www.inpa.gov.it/).

È pubblicato altresì all’Albo pretorio online e nella sezione “Concorsi” del sito internet del Comune di San Severino Marche.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata, a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del 13 aprile 2024.

A corredo della domanda di ammissione, presentata in via telematica, deve essere obbligatoriamente allegata, nell’apposita sezione “allegati” della procedura di candidatura, attraverso il Portale “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ la ricevuta dell’avvenuto pagamento della tassa di concorso di 10 euro. È possibile pagare direttamente online dal sito https://mpay.regione.marche.it/mpay/pagonet/extern.do

La prova orale si svolgerà il giorno 6 maggio alle ore 9.30 presso la sala consiliare (ex Giudice di pace) – primo piano – del Comune di San Severino Marche, via Battisti 1, 62027 San Severino Marche.