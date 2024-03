“Sport è festa”: triangolare interprovinciale di calcetto promosso da Csi e Oratorio

“Sport è festa”: questo il titolo dell’iniziativa del Csi, Centro sportivo italiano, e dell’Oratorio interparrocchiale “Don Orione” che, domenica scorsa, ha portato al palasport “Ciarapica” una settantina di bambini (c’era anche qualche bambina) provenienti da San Benedetto, Porto Sant’Elpidio e ovviamente San Severino. Un triangolare di calcetto all’insegna dell’amicizia, una festa interprovinciale di “sport insieme” per vivere una giornata spensierata con le proprie famiglie. I partecipanti, divisi in due gruppi (Under 8 e Under 14), hanno disputato un torneo al palasport, con gare dirette da arbitri del Csi, sia al mattino che al pomeriggio.

In mezzo una pausa in oratorio, dove i ragazzi volontari del “Don Orione” hanno preparato una semplice ma calda accoglienza alle comitive ospiti. Prima la messa, celebrata nel tendone da padre Luciano Genga, il quale, da ex calciatore, ha saputo toccare le corde giuste per focalizzare l’attenzione – anche dei più piccoli – attorno alle parole del Vangelo. Poi il pranzo insieme, ottimamente preparato dall’infaticabile cuoca dell’oratorio Eliana, aiutata per l’occasione da Samuela e da altre mamme resesi disponibili per l’occasione. Quindi, a fine manifestazione, la premiazione di tutti i partecipanti da parte del responsabile diocesano per gli oratori, Tarcisio Antognozzi, e del presidente del Csi di San Severino, Roberto Ronci. A ciascun atleta è stata consegnata una “cartolina” con la foto di gruppo in ricordo dell’iniziativa. Poi i saluti a base di… pane e nutella!