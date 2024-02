Da lunedì 26 febbraio Ufficio postale chiuso per lavori: gli “sportelli” si trasferiscono nel container

“Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di San Severino da lunedì 26 febbraio sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15 mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste italiane garantirà ai cittadini di San Severino la continuità di tutti i servizi attraverso un Ufficio postale container, posizionato in via Campo Fiera, disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35″.

Fin qui la nota di Poste Italiane.

All’inizio della prossima settimana è previsto dunque il trasferimento degli uffici nel container. L’Ufficio postale, quindi, rimarrà chiuso per almeno un paio di giorni. Poi i servizi saranno ripristinati in via Campo Fiera.