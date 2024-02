Storie di letteratura femminile mediorientale: tre incontri in biblioteca con Lucia Tancredi

Si chiama “La dea in biblioteca. Da Le Mille e una notte a DonneVitaLibertà” ed è la nuova rassegna di tre pomeriggi alla biblioteca comunale “Antolisei” (venerdì 23 febbraio, venerdì 1 marzo e giovedì 7 marzo), tutti con inizio alle ore 17.

A condurre gli incontri sarà la scrittrice Lucia Tancredi, che spiega: “Raccontiamo storie e libri della letteratura femminile mediorientale, perché le storie salvano il mondo e le donne si salvano, come Sherazade, insegnando per mille e una notte a credere in un giorno migliore. “Donna Vita Libertà” è la militanza delle donne mediorientali contro l’oscurantismo del potere, è la sorellanza di tutte le donne nella rivendicazione dei diritti, è l’esempio di una nuova letteratura coraggiosa, originale, autentica”.

L’assessore alla Cultura Vanna Bianconi ricorda che “la città di San Severino è orgogliosa di essere Città che Legge e che investe sulla biblioteca come spazio di incontro vitale. Questa nuova rassegna sarà un’occasione straordinaria per parlare dei libri e della forza delle donne”.

La rassegna fa parte del progetto “I racconti della dea Feronia”, primo classificato a livello nazionale nella categoria delle medie città nel bando “Città che Legge” del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura.

“È un progetto che nel corso dell’anno vuole creare belle occasioni per parlare di libri e storie in biblioteca, nei teatri, nelle scuole, nella natura – afferma Stefania Monteverde, ideatrice del progetto per il Comune di San Severino -. Incontri, passeggiate, festival, alla ricerca di quelle storie che fanno immaginare i mondi, proprio come la dea Feronia a San Severino, una dea che nessuno sa con certezza dove sia, però c’è e semina racconti e bellezza. E noi la seguiremo proprio su questa strada”.

Il progetto è curato dall’Associazione Ev in collaborazione con la biblioteca comunale “Antolisei”, i Teatri di Sanseverino, l’associazione Sognalibro, l’Istituto tecnico tecnologico “Divini”, l’associazione Pranzo al sacco, la Pro loco, l’associazione L’Anello della Vita.

A chi parteciperà ai tre incontri sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.