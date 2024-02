“Geografie musicali”: al Feronia quattro concerti dell’Orchestra filarmonica marchigiana

Il Feronia ospita quest’anno anche una prestigiosa stagione sinfonica dell’Orchestra filarmonica marchigiana. Quattro i concerti con musiche di Paganini, Bizet, Schumann, Mendelssohn, Grieg, Sibelius e con la partecipazione straordinaria di musicisti di livello internazionale.

E’ possibile abbonarsi alla rassegna: i prezzi sono contenuti e sono previste riduzioni per coloro che sono già abbonati alla prosa (40 euro per i quattro concerti), nonché per i giovani (12 euro totali). “Considerato l’alto valore culturale dell’iniziativa e il significato che essa riveste per l’intero territorio – sottolinea il direttore artistico dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni – confido in una grande adesione e spero che quante più persone possibili, anche i giovani, si uniscano a noi in questa magnifica iniziativa”.

Il botteghino del Feronia sarà aperto martedì pomeriggio, mentre oggi – domenica 18 febbraio – ci si potrà prenotare in Pro loco.

La stagione sinfonica 2024 della Form ha un titolo: “Geografie musicali”. È un invito al viaggio nello spazio e nel tempo che, per ogni concerto, dà le coordinate dei luoghi e delle epoche, creando cortocircuiti che avvicinano opere e autori lontani, che dialogano fra loro a distanza di secoli e rivelano al pubblico affinità e consonanze.

Il sipario sulla stagione si apre domenica 3 marzo con Espana e le musiche di Joaquin Rodrigo, Federico Garcia Lorca, Manuel De Falla con la partecipazione straordinaria del mezzosoprano Mariangela Marini e del chitarrista Eugenio Della Chiara sotto la direzione di Jordi Bernacer.

Martedì 12 marzo è la volta di Parigi: dal primo al secondo impero con le musiche di Gaspare Spontini, Nicolò Paganini e Georges Bizet, la partecipazione straordinaria del violinista Stefan Milenkovich e la direzione del maestro Alessandro Bonato.

Venerdì 19 aprile si va a Berlino, con musiche di Robert Schumann, Carl Maria von Weber, Felix Mendelssohn, la partecipazione straordinaria del clarinettista Kevin Spagnolo e la direzione del maestro Diego Ceretta.

La chiusura del 12 maggio, Venti dal Nord, con musiche di Edvard Grieg e Jean Sibelius, il prodigioso violino di So Young Lee e la direzione di Enrico Lombardi.

Dunque, fra i protagonisti ci sono alcuni direttori e solisti di grande livello internazionale. Ad esempio, il clarinettista italiano Kevin Spagnolo è il vincitore del primo premio del prestigioso concorso di Ginevra, mentre la violinista So Young Lee, seconda classificata al concorso violinistico internazionale Postacchini 2023.

Tra i direttori che per la prima volta salgono sul podio Form ci sono lo spagnolo Jordi Bernàcer ed Enrico Lombardi, mentre tornano alcune “bacchette” con cui l’Orchestra filarmonica marchigiana ha un rapporto consolidato: Alessandro Bonato e Diego Ceretta.

Si tratta di un ritorno anche per il violinista Stefan Milenkovic e per il chitarrista Eugenio Della Chiara.

La stagione 2024 è firmata dal consulente artistico Vincenzo De Vivo.