Percorso verde della Valle dei Grilli: due interventi dell’Unione montana per metterlo in sicurezza

L’Unione montana porterà a termine l’intervento di miglioramento della stabilità della parete rocciosa soprastante il sentiero dell’abbazia di Sant’Eustachio in Domora, nel Comune di San Severino, al fine di poter procedere alla riapertura del percorso verde, che è attraversato dal cammino della via Romano – Lauretana, sbarrato dal settembre 2019 per ragioni di sicurezza.

Il consistente intervento, finanziato dal fondo nazionale per lo sviluppo delle montagne italiane Fosmit, è stato suddiviso in due stralci. Il primo, per il quale è stata già espletata la gara per l’affidamento dei lavori, interessa l’area che va dalla zona a valle fino all’abbazia. Il contratto per la consegna del cantiere dovrebbe essere sottoscritto a breve.

Per il secondo stralcio, che interessa l’area che sale fino al rifugio Manfrica, si è ottenuto il finanziamento per dare il via alla progettazione.

L’ente comunitario ha lavorato a lungo negli ultimi mesi per raccogliere pareri, intese, autorizzazioni e nulla osta e mettere insieme atti che hanno interessato la Regione Marche, l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e il Comune di San Severino.

Il percorso verde della Valle dei Grilli, in gestione all’Unione montana, con l’intervento di messa in sicurezza potrà così tornare ad essere frequentato da pellegrini, turisti e appassionati delle camminate all’aria aperta.