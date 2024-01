Nuova rassegna: febbraio e marzo al “San Paolo” con otto film d’autore

La nuova rassegna cinematografica al Cinema San Paolo partirà il primo febbraio e si concluderà il 22 marzo: otto recenti film d’autore in cartellone, alcuni dei quali selezionati e premiati nei maggiori festival internazionali di cinema.

I lungometraggi in programmazione sono: Cento domeniche, diretto da Antonio Albanese, con Albanese stesso, Donatella Bartoli, Liliana Bottone e Sandra Ceccarelli (giovedì 1° e venerdì 2 febbraio); Foglie al vento, di Aki Kaurismäki, con Alma Pöysti e Jussi Vatanen (giovedì 8 e venerdì 9 febbraio); The Miracle Club, diretto da Thaddeus O’Sullivan, con Maggie Smith, Laura Linney, Kathy Bates e Stephen Rea (giovedì 15 e venerdì 16 febbraio); La chimera, di Alice Rohrwacher, con Josh O’Connor, Isabella Rossellini, Carol Duarte e Alba Rohrwacher (giovedì 22 e venerdì 23 febbraio); Enea, secondo lungometraggio diretto da Pietro Castellitto, con Castellitto stesso, Sergio Castellitto, Benedetta Porcaroli, Giorgio Montanini, Giorgio Quarzo Guarascio e Chiara Noschese (giovedì 29 febbraio e venerdì 1° marzo); The Old Oak, il nuovo film di Ken Loach, con Dave Turner, Ebla Mari e Debbie Honeywood (giovedì 7 e venerdì 8 marzo); Palazzina Laf, di Michele Riondino, con Riondino stesso, Elio Germano, Vanessa Scalera, Anna Ferruzzo e Domenico Fortunato (giovedì 14 e venerdì 15 marzo); infine, Povere creature!, del regista greco Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef e Margaret Qualley (giovedì 21 e venerdì 22 marzo).

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21.

Tra i riconoscimenti più importanti, ricordiamo che Foglie al vento ha vinto il Premio della giuria al Festival di Cannes 2023 e Povere creature! ha vinto il Leone d’oro alla Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia 2023 e due Golden Globe (“Miglior film commedia o musicale” e “Migliore attrice in un film commedia o musicale” a Emma Stone).

Per “Il Settempedano” sono stati già recensiti i seguenti film:

Cento domeniche

Foglie al vento

The Old Oak

Il costo dell’intero abbonamento è di 25 euro, il singolo ingresso è di 6 euro. L’abbonamento può essere sottoscritto alla Pro loco o alla Libreria Gulliver (per ulteriori informazioni contattare il Cinema San Paolo).

S. G.