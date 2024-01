Amatori: a Cremona Mery Guerrini vince il titolo italiano di ciclocross

A Cremona Mery Guerrini si è laurata campionessa italiana di ciclocross a livello amatoriale. L’atleta, portacolori del Team Co.Bo. di San Severino, ha conquistato l’oro nel campionato della Federazione ciclistica confermandosi leader di questa disciplina sportiva, dopo aver collezionato un successo dietro l’altro nel corso del 2023: leader nella “Master 1” femminile e titolo regionale, primo posto nell’Adriatico Cross Tour e nella Fertesino Cross Cup.

Nella gara sul circuito cremonese Mery Guerrini ha preceduto Serena Baldassin (Bibione Cycling Team) e Sara Brogiato (Mtb Academy Giaveno).

Ma per lei e per la squadra del Team Co.Bo. di San Severino è arrivato anche un altro podio. La giornata lombarda, infatti, si è arricchita della medaglia d’argento per i colori settempedani nel Team Relay, competizione a squadre.

Assieme a Mery Guerrini i protagonisti sono stati Gian Filippo Raimondi, Michele Salza (abituato alle medaglie italiane fin da quando era campione degli allievi) ed Emanuele Ciarletti.

Per il Team Co.Bo. Pavoni è l’ennesimo riconoscimento ai vertici nazionali che attesta il grande impegno promozionale del sodalizio, fondato dal campione papà Aldo Pavoni e lievitato grazie ai titolati figli gemelli Pietro e Paolo (quest’ultimo laureatosi di recente campione regionale M5).

Mery Guerrini è solo agli ‘inizi’ della sua carriera agonistica, praticando lo sport delle due ruote da poco tempo, ma già un anno fa si era messa al collo il bronzo tricolore. E lo scorso ottobre è stata terza di tappa nel Giro d’Italia ciclocross al Corridomnia di Corridonia.