Concerto dell’Epifania in memoria del maestro Simone Montecchia

Tanti applausi e tante presenze per il “Concerto dell’Epifania”, tradizionale appuntamento musicale che da anni il Corpo filarmonico “Francesco Adriani” propone alla città, con il supporto del Comune, nel periodo natalizio.

Quest’anno l’evento ha visto le due formazioni, musicale e corale dell’associazione, unire le forze per proporre uno spettacolo completo dove voci e note potessero allietare il pubblico e, nel contempo, rendere l’omaggio più completo al fondatore del Coro Tourdion Ensemble nonché membro della Banda Adriani, Simone Montecchia, scomparso improvvisamente meno di un anno fa.

Il concerto, oltre a donare alla città un momento culturale da sempre apprezzato, era finalizzato a ricordare il maestro Simone, senza retorica, come lui avrebbe voluto, ma con affetto vero, come dimostrato dalla dedica letta dal rappresentante del coro e dal brano a lui dedicato “Dreaming”, il suo preferito. La serata ha visto alternarsi brani corali e musicali, per quasi due ore di spettacolo, e le due formazioni esibirsi insieme nell’Adeste fideles e Oh Happy days.

I due maestri, per il coro Lorenzo Chiacchiera e per la Banda Vanni Belfiore, hanno diretto in modo perfetto le formazioni, eccezionali sono stati gli assolo di tromba del maestro Francesco Di Mauro.

Hanno partecipato alla serata, condotta da Matteo Pasquali, il sindaco Rosa Piermattei che, oltre a portare i saluti e gli auguri di un anno sereno, ha ricordato la disponibilità di Simone Montecchia in ogni occasione richiesta dalla città, il presidente del consiglio comunale, Sandro Granata, l’assessore alla Cultura nonché vice sindaco, Vanna Bianconi.

Presenti tra il pubblico, ma anche impegnati sul palco, alcuni consiglieri comunali. Accolto da applausi anche l’intervento di padre Luciano Genga.

Tra gli oltre 15 coristi e 35 musicisti, al sassofono Andrea Romiti segretario nazionale dell’Anbima, l’Associazione nazionale Bande musicali, nonché vice presidente della Confederazione internazionale delle Associazioni musicali che chiamato a intervenire dalla presidente del Corpo Filarmonico, Alessandra Aronne, ha salutato i presenti spiegando le sue funzioni nazionali e internazionali e ha raccontato dei suoi trascorsi musicali con Simone Montecchia.

Tra il pubblico, commossi, i suoceri e la figlia Giulia che, al termine dello spettacolo, hanno espresso la loro gratitudine per la serata.