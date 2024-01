Miho Agnese Hori dal Giappone in preghiera davanti all’urna di San Pacifico

Nei giorni scorsi la signora Miho Agnese Hori, proveniente dal Giappone, ha fatto visita al nostro territorio, recandosi in particolare al santuario di San Pacifico, al santuario della Madonna dei Lumi e nei luoghi della Venerabile serva di Dio Francesca del Serrone.

La signora Miho, che vive a Sapporo e fa l’assicuratrice, è affascinata dal territorio marchigiano, ama conoscere e approfondire la vita dei santi e quando le è possibile si reca nei territori dove sono vissuti. Tempo fa aveva conosciuto la storia di San Nicola da Tolentino e più volte si è recata nell’omonimo santuario.

Recentemente ha scoperto la figura di San Pacifico tramite la lettura del libro di padre Armando Pierucci (ofm): “San Pacifico: raccontato dai suoi contemporanei”.

Così, presa da un sentimento di attrazione dalla vita straordinaria di questo santo, per Natale ha voluto recarsi davanti all’urna di San Pacifico per pregare in segno di stima e di rispetto. Poi ha proseguito il suo viaggio in Italia; ora si trova in Francia. Dopodiché tornerà in Giappone.

Miho quando va in visita nei santuari indossa sempre l’abito tradizionale giapponese per rendere omaggio al Santo.

È molto vicina alla chiesa cattolica ed è zelatrice del santuario della Madonna di Loreto, dove alcune volte recita il rosario in lingua giapponese.

Le foto che pubblichiamo sono di Elisabetta Nardi.

Fiorino Luciani