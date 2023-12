Mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre, al palasport “Albino Ciarapica”, si terrà il “TorneONE ignorante XmaS Edition, promosso dall’Oratorio interparrocchiale Don Orione e patrocinato dal Comune.

Mercoledì 27 dicembre l’evento sarà diviso in due tornei, uno di calcio a 5 e uno di volley con squadre miste.

Quindici sono le squadre iscritte per un totale di 110 partecipanti. La fase a gironi si giocherà nel pomeriggio con l’inizio fissato per le ore 14, mentre dalle 20.30 in poi si terranno le fasi finali.

La giornata di giovedì 28 dicembre, invece, si svolgerà dalle 14 alle 18 e sarà dedicata ai più piccoli, con l’organizzazione di tornei liberi, animazione e giochi aperti a tutti i bambini e le bambine della città.