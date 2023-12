Cresce l’attesa per la festa dell’ultimo dell’anno in Piazza del Popolo. San Severino è pronta per brindare al Capodanno 2024 con un grande party all’aperto completamente gratuito. La regia di FabbricaEventi.com firma, infatti, una nuova produzione che sarà presentata da Marco Moscatelli: il “Capodanno in Piazza”, patrocinato dal Comune e dalla Pro loco assieme all’Assemblea legislativa delle Marche.

Dalle ore 22.30 del 31 dicembre e fino all’alba del 1° gennaio 2024, musica e divertimento a ingresso libero.

Live music dalle ore 22.30 con Spaghetti a Detroit e dance ‘70-’80-’90. A mezzanotte fuochi d’artificio e brindisi di buon anno. Subito dopo la musica di dj Patrick direttamente da Radio 105. In consolle fino all’alba anche Ricky dj.

La band degli Spaghetti a Detroit accenderà le luci del palco e farà ballare il pubblico intrattenendolo con i mitici “riempipista” che hanno fatto volteggiare generazioni di persone. Lorenzo Girelli alla voce chitarra, Tullio Gualtieri alla tastiera, Gianluca Palma alle perscussioni, Ivo Falasca al basso e Giuseppe Rizzo alla batteria presenteranno un repertorio sterminato di cui sono mattatori spaziando dalle serate nei club a quelli nelle piazze, dalle feste private alle grandi cerimonie. Il gruppo, fondato nel 2007, ha firmato centinaia e centinaia di serate ed è una vera garanzia.

Firma la musica del morning show di Radio 105 “Tutto Esaurito” il mitico Patrick dj che sarà lo special guest dell’evento.