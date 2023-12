Il Rotary Club Tolentino, nell’ottica di un impegno costante per il futuro del territorio, quest’anno dedica particolare attenzione ai giovani, attraverso una serie di progetti e iniziative.

Per sostenerle è stato organizzato il concerto del pianista prodigio Alberto Cartuccia Cingolani. L’evento è in programma al Feronia sabato 23 dicembre alle ore 21; s’intitola “Un Natale di musica e solidarietà”. Sul palco del teatro comunale si esibiscono Filippo Boldrini, Carlotta Brizi, Enrico Cicconofri insieme al piccolo Alberto Cartucci Cingolani, il quale ha compiuto sei anni lo scorso aprile e, nonostante abbia imparato a leggere e scrivere da poco tempo, è dotato di orecchio assoluto che gli permette di eseguire alla perfezione musiche di Mozart, Rachmaninov, Beethoven e altri compositori.

I proventi dello spettacolo saranno destinati alle iniziative del Rotary per i giovani, come la campagna Polioplus del Rotary international, e i progetti dell’associazione Sorrisi per l’Etiopia che si concentrano sulla promozione della salute, dell’istruzione e dello sviluppo sostenibile in Etiopia.

Andiamo a scoprire, una per una, le iniziative del Rotary.

Il Club, con il contributo dei dirigenti scolastici e degli insegnanti, ha lanciato tre progetti:

– “I bambini raccontano una buona azione”: un concorso rivolto alla Scuola Primaria che mira a promuovere la cultura del volontariato e del bene comune.

– Gara di disegno sull’Inno di Mameli: un concorso rivolto alla Scuola Secondaria di primo grado che mira a promuovere la conoscenza della storia e della cultura italiana.

– Concorso sull’Intelligenza artificiale: un concorso rivolto alla scuola secondaria di secondo grado che mira a sensibilizzare i giovani su un tema di grande attualità.

Poi c’è la campagna Polioplus del Rotary International che mira a eradicare la poliomielite.

Altre azioni importanti che si svolgono da diversi anni sono il Tirotary e il Campus disabili.

Il progetto “Tirotary” è un’iniziativa di screening gratuito della tiroide promossa dal Rotary Club Tolentino nelle scuole per ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 14 anni. L’obiettivo del progetto è quello di monitorare la funzionalità della tiroide in una fascia d’età in cui avvengono i maggiori cambiamenti ormonali e fisici.

Dal 2009, anno in cui è stato avviato, il progetto “Tirotary” ha coinvolto oltre 10 mila studenti delle scuole di Tolentino, San Severino e altri Comuni limitrofi. Grazie al progetto, sono stati individuati e curati precocemente diversi casi di problemi alla tiroide.

Il progetto Tirotary è un importante progetto di prevenzione, che può contribuire a migliorare la qualità della vita di molti giovani.

Il Campus disabili, infine, è un soggiorno estivo gratuito offerto a molti ragazzi diversamente abili marchigiani dai Rotary club delle Marche. Il campus si svolge in una località marittima delle Marche e dura una settimana.

Durante il campus, i ragazzi partecipano a diverse attività ludiche e ricreative, come giochi, sport, escursioni e laboratori artistici. L’obiettivo del campus è quello di offrire ai ragazzi disabili un’esperienza di svago e di socializzazione in un ambiente accogliente e stimolante.

Il Campus disabili è un’iniziativa di inclusione sociale, che offre ai ragazzi diversamente abili l’opportunità di vivere una vacanza indimenticabile.