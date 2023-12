“I familiari di Folco Bellabarba (scomparso nel 2015; ndr) esprimono tutta la loro gratitudine a Imprendere di Confartigianato e al suo presidente Renzo Leonori per aver istituito e intitolato a Folco Bellabarba una borsa di studio per un Master in Strategia aziendale e management per le piccole e medie imprese. La famiglia ritiene che, tramandare il ricordo di Folco Bellabarba attraverso questa scelta da un lato culturale e dall’altra di sostegno alle giovani generazioni di imprenditori artigiani, sia il più alto riconoscimento che gli si potesse tributare, perché la cultura artigiana è sintesi di conoscenze e competenze, abilità manageriali e creatività, è sapere e saper fare insieme, come sono state la personalità e la vita di Folco”.

Donella Bellabarba

Fin qui la lettera di ringraziamento della professoressa Donella Bellabarba, figlia di Folco.

Imprendere è una “costola” di Confartigianato Imprese che segue il settore della formazione. Renzo Leonori, nostro concittadino, che è stato a lungo alla guida dell’Associazione provinciale di Macerata, Fermo e Ascoli degli artigiani, ne è oggi il presidente.

L’iniziativa della borsa di studio è legata al Master in Strategia aziendale e management per le piccole e medie imprese promosso dall’Istao – Istituto Adriano Olivetti, fondato da Giorgio Fuà nel 1967, di cui è presidente Mario Baldassarri. Il Master, giunto alla 57esima edizione, è organizzato in collaborazione con le università delle Marche (Ancona, Urbino, Macerata e Camerino). Attraverso un approccio pragmatico, interdisciplinare e interculturale, il corso di studi post laurea offre ai giovani una preparazione tecnica e manageriale con una visione globale della gestione d’impresa e di tutte le funzioni aziendali per inserirsi nelle Pmi apportando un contributo significativo per la gestione del business.

Per partecipare i giovani interessati hanno la possibilità di accedere a 16 borse di studio, una intitolata a Carlo Azeglio Ciampi ed erogata da Banca d’Italia (quale contributo per vitto e alloggio); le altre 15 erogate da partner di Istao, come appunto la Confartigianato tramite “Imprendere”.

Ecco il link per saperne di più… https://istao.it/smi57/