In occasione della Festa dello sport 2023 il Coni provinciale di Macerata ha assegnato la Stella d’argento al merito sportivo al settempedano Pavio Migliozzi, 61 anni, dal 2006 responsabile nazionale della sezione boccette in seno al Consiglio federale della Fibis, la Federazione italiana biliardo sportivo.

Alla cerimonia di consegna è interventuo l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, che si è complimentato con Migliozzi per gli straordinari risultati ottenuti.

Appassionato di boccette, Pavio Migliozzi ha iniziato a praticare questa disciplina sportiva fin dagli anni Novanta. Dal 1997 al 2005 è stato presidente regionale della Fibis, dal 2006 è entrato nel consiglio nazionale della stessa Federazione italiana biliardo sportivo di cui fa parte tuttora ricoprendo anche il prestigioso incarico di vice presidente vicario, oltre che responsabile nazionale proprio del settore boccette.

Direttore generale della municipalizzata Assem Spa, Paio Migliozzi ha un po’ smesso con la pratica di questa disciplina, che resta comunque una sua grande e immutata passione sportiva.