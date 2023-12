Resta al comando della classifica il Serralta che supera con il minimo scarto un coriaceo e indomabile Visso che ha cercato in tutti i modi di contrastare la marcia della capolista che, pur soffrendo e al termine di una prova non impeccabile, ha saputo portare a casa il bottino pieno. Primo tempo equilibrato e combattuto con il Serralta partito bene e capace di guidare il gioco tanto da trovare un rapido doppio vantaggio, ma la squadra di casa si è distratta presto e, complice anche il fardello del limite dei cinque falli (raggiunti in fretta) e il fatto di aver fallito alcune chance, è andata in sofferenza facendosi raggiungere e superare, anche se in prossimità del riposo il punteggio è tornato in parità (3-3). La ripresa ha visto i locali piazzare il break decisivo fino al 6-3, situazione di tranquillità e gestione che è durata fino al fischio finale per un successo arrivato puntualmente, anche se con qualche brivido finale(recupero ospite fino al 6-5 definitivo). Altra serata da trascinatore per Nardi (tripletta dopo la quaterna della settimana prima), ben coadiuvato da Bonci (doppietta) e da Pellegrini (autore del 4-3). Prossimo impegno in trasferta sul campo del Frasassi, formazione che staziona al secondo posto a meno quattro dai gialloblù. Sfida al vertice che promette spettacolo e potrebbe fornire indicazioni importanti sulla lotta la vertice.

La cronaca

Al palas “Ciarapica” arriva il Visso per affrontare la capolista solitaria del campionato, un Serralta che deve affrontare l’impegno con un organico rimaneggiato per via delle tante assenze. Da segnalare tra i locali la titolarità tra i pali di Pietro Luciano ed il ritorno in campo dopo un lungo infortunio di Alessandro Paciaroni. L’inizio di partita sorride ai locali che sbloccano il risultato grazie a bomber Nardi che trova il diagonale vincente per poi ripetersi immediatamente dopo ribadendo in rete una corta respinta del portiere su sassata di Gustavo. Dopo undici minuti il Serralta si carica di falli (cinque). Questa situazione e un po’ di calo mentale favoriscono il ritorno del Visso che prima accorcia con Calabrò, che finalizza un rapido contropiede, e poi impatta con capitan Flammini, che mette in porta con un preciso tocco di punta. Zagaglia sfiora il nuovo vantaggio gialloblù con una punizione fermata dal palo, mentre dall’altra parte centra il bersaglio Antonini che sfrutta al meglio un tiro libero. Prima dell’intervallo il Serralta riesce a ricucire il distacco per merito di Bonci che mette a fil di palo un bel destro dal limite (3-3). Secondo tempo in cui il Serralta comincia bene (incrocio dei pali di Nardi) costruendo parecchio, ma arrivano anche diversi errori. Il Visso “rischia” di trovarsi di nuovo avanti al 16’ quando Rosi fallisce una clamorosa occasione, cosa che non succede a Pellegrini che va a segno al secondo tentativo consecutivo. Il Serralta riprende fiducia e gioca in scioltezza dimostrando la superiorità sui rivali. Al 26’ Gustavo indirizza sul secondo palo dove è puntuale Nardi che non sbaglia. Al 28’ è pronto alla deviazione Spiganti che si salva con l’aiuto del montante sul tiro di Nardi. Il 6-3 per i padroni di casa è rimandato di sessanta secondi quando Bonci trova il varco giusto. Con tre reti di margine il Serralta si sente al sicuro ed è convinto di aver chiuso i giochi, ma il Visso non molla accendendo il finale di match. Vanno in gol Sabbatini (29’) e Antonini (33’), ma di tempo per mettere in discussione l’ennesima vittoria del Serralta non ne rimane e si chiude sul 6-5 per i ragazzi di Gentilucci.

Le formazioni

Reti: pt 2’ Nardi, 3’ Nardi, 13’ Calabrò, 21’ Flammini, 25’ Antonini, 31’ Bonci; st 22’ Pellegrini, 25’ nardi, 28’ Bonci, 29’ Sabbatini, 33’ Antonini

SERRALTA: Luciano, Dialuce, Paciaroni, Bonci, Gustavo, Liuti, Pellegrini, Zagaglia, Guilherme, Piccinini, Nardi. All. Gentilucci

VISSO: Casaroli, Spiganti, Grelloni, Ridolfi, Rosi, Calabrò, D’Agostino, Flammini, Mancini, Marzoli, Antonini, Sabbatini. All. Sisini

Roberto Pellegrino