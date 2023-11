Grande partecipazione all’evento organizzato dal Rotary Tolentino in collaborazione con il Club di Macerata, che si è svolto al ristorante ‘‘Chiaroscuro’’ di Belforte del Chienti. ‘’Parliamo di Rotary’’ era il tema dell’incontro di formazione con l’istruttore distrettuale Rossella Piccirilli, governatore emerito. In apertura è stato illustrato il più importante progetto del Rotary che, dal 1988 a oggi, ha registrato straordinari successi determinando la riduzione del 99,9% dei casi di Polio nel mondo. L’Africa e l’India sono state dichiarate “Polio free” dal virus selvaggio, anche se continuano a riscontrarsi casi di infezioni da virus vaccinale; inoltre nel 2023 sono stati registrati solo 5 casi in Pakistan e 2 in Afganistan.

“Siamo davvero vicini al traguardo – ha detto Rossella Piccirilli -, gli esperti hanno pronosticato un successo tangibile e ci auguriamo definitivo entro il 2026. Ma tutto ciò sarà possibile solo con il nostro impegno, perché sono rimaste scoperte dalle vaccinazioni le zone più remote di quei territori e bisogna insistere nei Paesi africani e nel subcontinente indiano, per cui occorrono donazioni ora più che mai”.

E’ stato poi fatto il punto sul futuro dell’organizzazione del Rotary traendo ispirazione dai temi affrontati a Roma lo scorso settembre scorsi. Nel dettaglio si è parlato dei grandi cambiamenti in corso nella società: dall’intelligenza artificiale al digital transformation, fino al grosso impatto che queste rivoluzioni possono avere sull’organizzazione del Rotary stesso.

“Una sfida – ha concluso Rossella Piccirilli – che non solo può vederci protagonisti, ma che ci permetterà di far crescere la nostra organizzazione se sapremo stare al passo con i tempi e riusciremo ad essere più inclusivi seguendo le raccomandazioni del nostro piano d’azione”.

Oltre ai presidenti del Rotary di Tolentino, Giorgio Zaganelli, e di Macerata, Aldo Alessandrini, era presente l’assistente del governatore Gionata Lacchè.

In un’altra circostanza i club service del maceratese si sono uniti per la commemorazione dei defunti all’Abbazia di Chiaravalle di Fiastra. Come ogni anno nella solenne ricorrenza ha celebrato la messa mons. Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia. All’evento hanno partecipano il Rotary Macerata, Macerata ‘’Matteo Ricci’’, Tolentino insieme ad altri club service del maceratese, Soroptimist Macerata, Inner weel Macerata, Kiwanis Macerata, Lions Macerata Sferisterio. Con l’occasione sono stati raccolti fondi a favore della Diocesi di Macerata per opere caritative di accoglienza. I partecipanti si sono poi ritrovati al ristorante “La Foresteria“ in contrada Abbadia di Fiastra di Tolentino.