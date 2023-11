Accade tutto alla fine. Il derby ha il sale nella coda dopo una partita vibrante, combattutissima, dai toni agonistici elevati (tre espulsi e ben nove ammoniti) che regala emozioni e colpi di scena a raffica proprio nell’epilogo di un pomeriggio avvincente che vede Elite Tolentino e Settempeda chiudere sul 2-2. Tra recriminazioni, proteste, rigori sbagliati, espulsioni e tanto altro si snoda un finale incredibile durante il quale in pratica accade di tutto: doppio vantaggio Settempeda (doppietta di Castellano) a dieci dal termine e poi recupero Elite (rigore di Capenti e guizzo di Pasotti all’ultimo respiro) che porta al definitivo pari. Biancorossi che masticano amaro e tornano a casa con tanta rabbia in corpo per aver visto svanire la vittoria, che sembrava ormai cosa fatta, all’ultimo secondo del recupero dopo aver giocato una buonissima partita e per quasi un’ora in inferiorità numerica (rosso a Meschini al 44’ del primo tempo). Sicuramente all’intervallo i biancorossi avrebbero accettato un risultato del genere con una situazione da uomo in meno da gestire per tutta la ripresa, ma visto come si era messa la sensazione è di aver perso due punti e la possibilità di balzare al primo posto. Alla resa dei conti tuttavia il punto di Tolentino fa comodo e muove la classifica (seconda piazza) tanto più contro un rivale ostico e su di un campo difficile. Si interrompe a tre la striscia di successi consecutivi e termina anche l’imbattibilità di Caracci (gol subito dopo 360’). Come accennato c’è stata una bella Settempeda: approccio idoneo, personalità, maturità, autorevolezza. Cose emerse in particolare nel secondo tempo in dieci contro undici. Ottima la prova della difesa (unico neo la disattenzione finale costata il 2-2) con Quadrini e Lazzari davvero bravi come terzini e bene anche Dolciotti ed Eclizietta oltre che bomber Castellano. Annotazione sull’arbitro: peccato per una direzione non all’altezza di un match del genere con molte cose che non hanno convinto e tante decisioni sono sembrate discutibili. Sabato prossimo in casa contro il Caldarola ci sarà l’occasione per la Settempeda di riassaporare il gusto della vittoria.

La cronaca

Siamo a metà del girone di andata e il calendario propone al Ciarapica l’attesa sfida, una sorta di derby tra Elite e Settempeda. Si gioca per le zone alte della classifica e le due squadre sono decise a darsi battaglia per ottenere punti importanti. Al via delle ostilità l’Elite dei tre ex deve rinunciare a due titolari a centrocampo (Fantegrossi e Michele Mazzetti), mentre la Settempeda non può disporre di Montanari e allora come terzino sinistro, mancando anche Codoni, gioca Lazzari. E’ lunga la fase di studio in un avvio equilibrato e con le due squadre, organizzate e compatte, che non lasciano spazi, difficili da trovare anche per il campo di piccole dimensioni. La prima azione degna di nota giunge al 20’ quando Castellano affonda sulla sinistra per poi mettere un cross sotto porta che Eclizietta, colui che aveva dato il via alla trama, cerca di deviare in porta ma la girata è alta. Al 29’ insistito attacco dei biancorossi che porta Quadrini ad effettuare un rasoterra teso che Palmieri con un tuffo tempestivo devia in tuffo con la palla che resta in mezzo all’area senza che nessuno intervenga. Prima del riposo la gara si accende. Nel mucchio in area si vede un giocatore di casa finire giù con le mani in volto in seguito ad un contatto con Meschini. L’arbitro Giorgini vede volontarietà nel gesto del centrocampista ospite ed estrae il cartellino rosso. Il gioco riprende con la punizione da destra di Castellano con pallone che arriva sui piedi di Marcaccio che, spalle alla porta, viene messo giù da Iacopini. E’ calcio di rigore per la Settempeda che Castellano va a tirare. Destro centrale che supera Palmieri ma che sbatte sulla traversa, torna in campo dove lo stesso Castellano ribadisce in rete. Tutto inutile però perché la rete viene annullata in quanto il giocatore che tira il penalty come da regolamento non può toccare palla(doppio tocco) due volte di fila senza che lo faccia un altro giocatore (es. respinta del portiere). Si va al secondo tempo e, dopo un tentativo di Gianfelici terminato alto, l’Elite prende un po’ coraggio e ci prova con Iacopini, colpo di testa a lato, e con Rossi, destro deviato che si ferma sull’esterno della rete. La Settempeda pur in dieci è autoritaria, mostra personalità e non si difende anzi ci prova con azioni offensive. Al minuto 27 i locali hanno una chance importante. Un intervento fortuito di un biancorosso si trasforma in assist per Traorè che è libero davanti alla porta e prova il rasoterra che Caracci respinge di piede. Al 35’ il match si sblocca. Castellano prende palla sulla sinistra, sguscia sulla linea di fondo dove viene affrontato da Iacopini che affonda il contrasto urtando l’avversario che finisce a terra. Il direttore di gara fischia il secondo rigore del pomeriggio per la Settempeda. Castellano ancora sul dischetto. Destro potente e centrale che trafigge Palmieri. 1-0 e errore precedente cancellato. Passano quattro minuti ed il 2-0 è servito. Punizione dalla trequarti con pallone che giunge nella zona di Castellano che con una bella torsione va a colpire di testa con palla che entra nell’angolino basso alla sinistra dell’estremo di casa. Sembra fatta per una Settempeda lanciata verso l’impresa, ma l’epilogo sarà diverso e pieno di sorprese. Sessanta secondi e l’Elite accorcia le distanza tornando così in partita. Palla che spiove nell’area ospite dove Marcaccio contende la palla alta a Pasotti. Contatto fra i due con l’attaccante tolentinate che cade e l’arbitro interviene indicando il dischetto. L’ex Capenti di destro spiazza Caracci. Ci aspetta ora un finale tutto da vivere. Al 44’ si ristabilisce la parità numerica perché Campilia, altro ex, prende secondo giallo e rosso e va fuori. Al 45’ Quadrini scarica un gran destro su punizione dalla lunga distanza che manda la sfera a rimbalzare sull’incrocio dei pali. Sono cinque i minuti di recupero e proprio sull’ultimo tentativo per l’Elite (50 minuti e 10 secondi) il punteggio cambia ancora. Palmieri calcia lungo, Capenti sfiora, Traorè tocca in area, Pasotti controlla e poi con il sinistro indovina il rasoterra verso l’angolo più lontano che supera Caracci per il definitivo 2-2. Dopo l’incontenibile esultanza dei locali il match termina con le squadre che tornano negli spogliatoi, dopo qualche nervosismo di troppo (rossi per Marcaccio e Ferranti), portando a casa un punto a testa.

ELITE-SETTEMPEDA 2-2

RETI: 80 ’rig. e 84’ Castellano, 85’ Capenti rig., 95’ Pasotti

ELITE TOLENTINO: Palmieri, Del Medico (88’ Falconi), Mazzetti Valerio (42’ Francia), Rossi, Campilia, Iacopini, Salvatelli (81’ Pasotti), Rossini (88’ Di Gioia), Capenti, Traorè, Pagliari (57’ Papavero). A disp. Raponi, Eleonori, Mariani, Mazzetti Michele. All. Eleuteri

SETTEMPEDA: Caracci, Quadrini, Lazzari, Dolciotti, Tacconi, Marcaccio, Gianfelici (57’ Silla), Meschini, Sfrappini (71’ Cappelletti), Castellano (88’ Tabarretti), Eclizietta. A disp. Scattolini, Maffei, Copani, Montanari, Ronci, Marasca. All. Ferranti

ARBITRO: Giorgini di Jesi

NOTE: espulsi al 44’ Meschini per gioco violento, all’89’ Campilia per somma di ammonizioni, al 97’ (a partita conclusa) Marcaccio e Ferranti per proteste. Ammoniti: Meschini, Ferranti, Eleuteri, Campilia, Gianfelici, Rossi, Tacconi, Iacopini, Eclizietta. Angoli: 3-2. Recupero: pt 3’, st 7’

