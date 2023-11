L’Assem ha pubblicato un bando di selezione per l’assunzione di un assistente tecnico addetto al servizio elettrico con contratto a tempo indeterminato, con periodo di prova di 12 mesi e inquadramento nella categoria B1. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 27 novembre.

Al candidato è richiesta la conoscenza in materia di impianti elettrici relativi alle reti di distribuzione pubblica in AT, MT e BT, costruzione di macchine elettriche di tipo statico, rotante e di elettronica di potenza, impianti di produzione dell’energia elettrica in particolare impianti fotovoltaici e centrali idroelettriche, sistemi di misura delle grandezze elettriche, problematiche connesse all’esercizio delle reti di distribuzione in media e bassa tensione. Sono anche richieste un’appropriata preparazione circa la normativa tecnica e la regolazione vigenti nel campo della distribuzione dell’energia elettrica, adeguate capacità organizzative del lavoro e del personale nonché la conoscenza della normativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. lgs. 81/2008 e s.m.i.) e delle norme Cei EN 50110 e Cei 11-27. Infine sono richieste una buona conoscenza della lingua inglese e la capacità di utilizzare software quali Office e Autocad. Al candidato potrà essere richiesto di prestare servizio di reperibilità.

La sede di lavoro sarà l’Assem Spa di San Severino.

Le domande di partecipazione al bando vanno presentate esclusivamente attraverso una delle due seguenti modalità:

a mezzo Pec all’indirizzo assemspa@legalmail.it, nell’oggetto dovranno essere riportati il mittente e la posizione di lavoro per cui ci si candida, in busta chiusa a mano o spedita a mezzo raccomandata; sulla busta dovranno essere riportati il mittente e la posizione di lavoro per cui ci si candida.

consegna a mano, che potrà avvenire tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, tassativamente dalle ore 9 alle ore 12 e comunque fino alle ore 12 del giorno 27 novembre.

In tutti i casi faranno fede la data e l’orario di arrivo al protocollo dell’Assem SpA. Non saranno ritenute ammissibili le domande che attestino un orario di protocollo successivo alle ore 12 del 27 novembre.