Il Ct dell’Italia Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per le decisive sfide contro la Macedonia del Nord (17 novembre) e Ucraina (20 novembre), valevoli per la qualificazione ad Euro 2024.

Nell’elenco c’è anche Jack Bonaventura.

Poi due volti nuovi e un’esclusione eccellente. Prima convocazione per il difensore della Juventus Andrea Cambiaso e per il centrocampista del Monza Andrea Colpani. In attacco, invece, spicca l’assenza tra i convocati di Ciro Immobile.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Totthenam);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Torino), Davide Calabria (Milan), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Rafael Toloi (Atalanta);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Andrea Colpani (Monza), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Moise Kean (Juventus), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Nicolò Zaniolo (Aston Villa)