La Polizia locale ha emesso una nuova Ordinanza con la quale viene istituito il divieto di transito e sosta in via Porta Orientale dall’intersezione con via delle Mura Orientali-arco di Porta Orientale, il divieto di transito e sosta in via delle Carceri tra l’intersezione con via Eustachio e l’intersezione con via della Pitturetta e il divieto di transito e sosta in via delle Mura Orientali. Il nuovo provvedimento consentirà comunque il transito pedonale in via delle Carceri e via delle Mura Orientali lungo i percorsi che saranno indicati da opportuna segnaletica.

Come già stabilito per la precedente fase due dei lavori resta il divieto di transito e sosta in via Cesare Battisti dall’intersezione con Piazza del Popolo all’intersezione con via Porta Orientale, il divieto di transito ai veicoli ed ai pedoni in via Cesare Battisti, nel tratto compreso tra via Massarelli e via Lazzarelli, il divieto di transito eccetto le sole autovetture dei residenti nel centro storico e le ambulanze in via della Pitturetta da via XX Settembre, il divieto di transito ai veicoli aventi larghezza massima superiore a m. 2,60 in via della Pitturetta, il divieto di sosta e fermata nei pressi del civico 37 di via Battisti ambo i lati, il dDivieto di sosta e fermata con rimozione in via Cesare Battisti nei pressi del civico 13 (a lato del portone d’ingresso del “Museo della guerra”), il divieto di sosta e fermata nella rampa tra via della Pitturetta e via Cesare Battisti.

La medesima Ordinanza istituisce poi il senso unico in via San Biagio da via della Pitturetta a piazza Madonna dei Lumi, a scendere, e conseguentemente il divieto di accesso in via San Biagio da piazza Madonna dei Lumi, nel modo inverso rispetto al consueto, e il senso unico in via Lazzarelli con direzione di marcia da via Cesare Battisti a via San Biagio, nel modo inverso rispetto al consueto. Viene istituito poi l’obbligo di svolta a sinistra in Piazza del Popolo all’intersezione con via del Teatro per chi proviene da via Garibaldi, con uscita obbligata in via Ercole Rosa e il divieto di sosta in Piazza del Popolo dal civico 15, nei pressi del teatro Feronia, all’intersezione con via Cesare Battisti.

Solo nelle giornate di sabato la piazza sarà chiusa per il mercato settimanale e negli stessi orari, dalle 7 alle 15, viene istituito il divieto di transito e sosta in via Eustachio.