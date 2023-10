Hanno trascorso una vita insieme, legati, indissolubili, non hanno figli ma molti amici coetanei e più giovani che hanno deciso di festeggiarli con una cerimonia semplice, ma intensa e sentita. Alessandro Sassaroli, 99 anni da compiere il prossimo 13 dicembre, e sua moglie Maria Antonelli, 91enne, settempedani residenti nella frazione di Parolito, hanno tagliato il mirabile traguardo di 68 anni di matrimonio. Le ragazze che li accudiscono, Roberta e Dajana, hanno lanciato l’iniziativa, coinvolgendo la nipote di Maria, Paola Liuti, che si è attivata.

Così si sono riuniti nell’abitazione di Alessandro, poliziotto in pensione e della consorte Maria, casalinga, con una tortina raffigurante il magico numero 68 degli anni trascorsi insieme. Tra aneddoti, ricordi e mete raggiunte insieme, dalle nozze d’argento, d’oro, fino al recente traguardo delle nozze di diamante (60°), la mattinata si è protratta in allegria, con il saluto dell’altra nipote settempedana e, a distanza, di quelli piemontesi e dei numerosi parenti in Toscana dove Alessandro ha trascorso tanti anni della sua felice esistenza condivisa con Maria.

Lu.Mus.