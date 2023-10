“Considerati i gravissimi rallentamenti dei lavori nella ricostruzione del nuovo edificio scolastico dell’Itts “Divini”, il comitato studentesco – nell’assemblea d’istituto del 14 ottobre scorso – ha deciso di esprimere la propria preoccupazione attraverso una manifestazione che si svolgerà lunedì 30 ottobre, a sette anni dal sisma che ha reso inagibile la vecchia sede. Vorremmo richiedere l’appoggio della dirigenza e del sindaco per garantire una corretta e sicura gestione dell’evento, che consisterà in un corteo che dalle ore 11 partirà dalla sede provvisoria ‘Luzio’ per raggiungere il nuovo cantiere in via Mazzini”.

E’ quanto scrive il Comitato studentesco del “Divini” in una nota resa pubblica affinché possa mobilitarsi anche la cittadinanza settempedana.

“La manifestazione – proseguono gli studenti – ha lo scopo di sollecitare gli organi competenti ad accelerare gli iter burocratici perché siamo stanchi ormai dei continui disagi strutturali e logistici. Mancano spazi adeguati. Contiamo sull’appoggio del collegio dei docenti e del consiglio di istituto, nonché sulla partecipazione delle famiglie e di tutta la cittadinanza”.

Nel frattempo il senatore Guido Castelli, responsabile della struttura governativa che si occupa di ricostruzione, ha elencato il piano di interventi previsti per le prossime settimane.

“Nella settimana corrente – spiega Castelli – saranno effettuate le seguenti operazioni: taglio dell’erba e pulizia delle aree limitrofe alla palestra e ai laboratori oltre al ripristino delle recinzioni ai lati della ferrovia e della strada; la bonifica dell’area antistante la palestra. A partire dalla prossima settimana si procederà alla realizzazione del sistema fognario del piazzale e del parcheggio antistante la nuova palestra e inoltre si procederà alla realizzazione del piazzale con livellamento e preparazione per la posa in opera dell’asfalto. A seguire ci sarà la ripresa dell’intero cantiere”.