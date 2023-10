Domenica scorsa, 15 ottobre, si è svolto nell’agriturismo “La collina dei ciliegi” un pranzo all’insegna dell’amicizia!

Sì, una rimpatriata di fine estate trascorsa all’aria aperta fra gli amici di sempre. Con musica, buon cibo e allegria. Il pomeriggio, infatti, è stato deliziato dall’impareggiabile Simone Vitturini, in arte Dj Mas360, e le ore sono volate via in un baleno.

“Abbiamo voluto organizzare questa iniziativa, dedicandole tempo e impegno, per stare semplicemente insieme – dice Marco Palmucci, uno dei promotori – lasciando da parte per un giorno i ritmi frenetici della vita quotidiana e riassaporare così il piacere di passare qualche ora con gli amici, le loro famiglie, i nostri figli. Ci vediamo poco, e sempre di corsa, allora è giusto ogni tanto ritrovarsi uno a fianco dell’altro e divertirsi come ai vecchi tempi”.

Al pranzo hanno partecipato una sessantina di commensali e la soddisfazione di Marco e dei suoi amici è stata enorme. L’organizzazione è stata impeccabile, così come l’accoglienza della “Collina”.

“Tutti siamo tornati a casa “carichi” di gioia, dopo aver ballato, riso, scherzato e raccontato aneddoti bellissimi”, conclude Marco pensando già alla prossima rimpatriata nel segno dell’amicizia.