Da novembre a dicembre, otto lungometraggi (in doppia proiezione) al Cinema San Paolo per la rassegna cinematografica realizzata in collaborazione con i Teatri di Sanseverino: film recenti e di vario genere legati dal tema delle “relazioni pericolose”, argomento scelto dai Teatri per l’edizione 2023-2024.

Le opere in cartellone sono: Io Capitano, di Matteo Garrone, con Seydou Sarr, Moustapha Fall e Issaka Sawagodo (giovedì 9 e venerdì 10 novembre); Rapito, diretto da Marco Bellocchio, con Enea Sala, Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi e Fabrizio Gifuni (giovedì 16 e venerdì 17 novembre); Mia, di Ivano De Matteo, con Greta Gasbarri, Edoardo Leo e Milena Mancini (mercoledì 22 e venerdì 24 novembre); Il sapore della felicità, diretto da Slony Sow, con Gérard Depardieu, Sandrine Bonnaire, Pierre Richard e Kyozo Nagatsuka (giovedì 30 novembre e venerdì 1° dicembre); Comandante, regia di Edoardo De Angelis, con Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi e Johan Heldenberg (giovedì 7 e venerdì 8 dicembre); Nata per te, di Fabio Mollo, con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova (giovedì 14 e venerdì 15 dicembre); Oppenheimer, diretto da Christopher Nolan, con Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon ed Emily Blunt (mercoledì 20 e venerdì 22 dicembre); conclude la rassegna Anatomia di una caduta, regia Justine Triet, con Sandra Hüller, Samuel Theis, Milo Machado Graner, Swann Arlaud e Jehnny Beth (giovedì 28 e venerdì 29 dicembre).

Alcuni di questi film hanno già ottenuto importanti riconoscimenti: Io Capitano ha vinto il Leone d’argento per la migliore regia, il premio Marcello Mastroianni per il migliore attore emergente al giovane protagonista Seydou Sarr, ed il Leoncino d’oro, premio collaterale della Mostra di Venezia assegnato da una giuria di giovani; Rapito ha ottenuto ben sei Nastri d’argento (“Miglior film”, “Miglior regia”, “Miglior sceneggiatura”, “Miglior montaggio”, “Migliore attrice non protagonista” a Barbara Ronchi e “Migliore attore non protagonista” a Paolo Pierobon); Anatomia di una caduta ha vinto la Palma d’Oro al Festival di Cannes.

Per “Il Settempedano”, sono stati già recensiti i seguenti film:

Io Capitano

Rapito

Oppenheimer

Per gli abbonati della rassegna teatrale, gli spettacoli cinematografici sono già inclusi nel costo dell’abbonamento. I non abbonati potranno vedere gli spettacoli singolarmente, oppure potranno sottoscrivere un abbonamento cinematografico cumulativo che darà diritto ad uno sconto. Per ulteriori informazioni riguardanti gli orari degli spettacoli e il prezzo della tessera cumulativa, contattare la Pro loco o il Cinema San Paolo.

S. G.