Sei fine settimana di escursioni ed eventi alla scoperta del territorio dell’Unione montana. Fino al 29 ottobre arriva il festival “Valli a conoscere”, rassegna che permetterà di scoprire paesi dalla storia secolare, un territorio che dal punto di vista naturalistico e paesaggistico conserva un fascino e una ricchezza unici nel loro genere, un’enogastronomia di qualità che non ha perso l’autenticità dei sapori di un tempo, e ancora musei, spiritualità, arte ed architettura.

Attraverso escursioni, visite guidate, musica, degustazioni, incontri e osservazioni delle scelte si potranno vivere esperienze irripetibili.

Ben 12 le realtà coinvolte nel progetto di valorizzazione turistica promosso dall’Unione montana con la collaborazione di Cuore di Marche e di Marche Active Tourism: Apiro, Cingoli, Sefro, Pioraco, Poggio San Vicino, Matelica, Gagliole, Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, San Severino e Treia.

Si è partiti sabato 23 settembre da Apiro con un’escursione nei pressi della diga di Castreccioni. Poi, domenica 24 settembre, seconda tappa a Cingoli “Tra boschi e storie dal Balcone delle Marche”.

Sabato 30 settembre ci si sposta a Sefro per scoprire “L’altopiano di Montelago: uno scrigno della bellezza”, mentre domenica 1 ottobre a Pioraco, paese della carta, la proposta porterà verso “Il Sentiero del sole e delle acque”.

Sabato 7 ottobre Poggio San Vicino ospita la passeggiata “Sentieri monastici, la Via per Valdicastro”, mentre domenica 8 ottobre a Matelica si va “Alla scoperta della Gola di Jana, la dimora della Dea dei boschi”.

La rassegna riprende sabato 14 ottobre da Gagliole con il tour dedicato a “La Valle dell’Elce, la magia dell’acqua e della roccia”; poi domenica 15 ottobre a Castelraimondo si va alla scoperta di “Torri, castelli e mura. Il sistema difensivo dei Da Varano”.

Sabato 21 ottobre passaggio ad Esanatoglia “Dove nasce il fiume… risalendo l’Esino”, mentre domenica 22 ottobre la rassegna porta a Fiuminata tra “Rocche, castelli e Briganti”.

Gran finale sabato 28 ottobre a San Severino con il tour “Terra di cammini” e domenica 29 ottobre a Treia tra “Storia e panorami di una perla del Maceratese”.

“Il territorio dell’Unione montana torna a fare rete e a presentarsi ad escursioni, turisti e visitatori in tutta la sua bellezza – sottolinea il presidente dell’ente comunitario, Matteo Cicconi –. Il festival non solo porterà alla scoperta del nostro territorio con escursioni guidate, ma farà conoscere anche la genuinità vera delle nostre terre con sapori e tradizioni unici. Inoltre ci aiuterà ad allungare una stagione che è stata particolarmente favorevole per il nostro entroterra vista la presenza di tanti vacanzieri arrivati anche da altre realtà d’Italia e d’Europa. L’idea è quella di strutturare questa proposta e di ripeterla anche i prossimi anni coinvolgendo, in particolare, le imprese e le aziende del territorio perché la promozione dello stesso passa anche per il cosiddetto turismo esperienziale e per i prodotti tipici che da noi sono davvero un ottimo biglietto da visita”.

L’iniziativa “Valli a Conoscere” ha già riscosso un grandissimo successo social e di prenotazioni sui siti di riferimento. E’ necessario iscriversi all’indirizzo email valliaconoscere@gmail.com oppure al numero di telefono 333 2462070 (da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13).