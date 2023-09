Si è svolto oggi (domenica 24 settembre) a San Severino l’annuale convegno – raduno nazionale degli ex allievi dell’Istituto Don Orione. Il quartier generale è stato il chiostro di San Domenico, dove in mattinata si è tenuta l’assemblea con le riflessioni sul tema dell’anno: “Raccontaci la tua storia – Proposte”.

Ha coordinato l’incontro l’infaticabile presidente Gilberto Sacchi.

Successivamente gli ex allievi si sono riuniti nella chiesa di San Domenico per partecipare alla messa domenicale delle ore 11.30. In questa occasione sono stati ricordati gli amici deceduti ed è stata pronunciata la preghiera dell’ex allievo.

Quindi, foto di gruppo e pranzo al ristorante “Due torri”.

Sono intervenuti ex allievi provenienti da Perugia, Gubbio, Modena, Ravenna, San Benedetto, Montemarciano, Osimo, Castelfidardo, Loreto, Moie, Mergo, Angeli di Rosora, Jesi, Apiro, Cingoli, Appignano, Treia, Macerata, Morrovalle, Potenza Picena, Recanati, Scauri, Falconara Marittima, Fano,

Piandimeleto, Sassocorvaro, Camerino, Mogliano, Serrapetrona, Montecassiano, Tolentino e ovviamente San Severino.