Importante successo per “ULtimo Kilometro” Alta Marca trekking fest, ormai affettuosamente abbreviato in “ULK”, il Festival del turismo lento a Pian dell’Elmo! Il 16 settembre, infatti, tanti camminatori, appassionati di montagna, amanti della natura, famiglie e amici del territorio si sono dati appuntamento ai piedi del San Vicino per vivere insieme la 1^ edizione dell’ “Ultimo Kilometro Alta Marca Trekking Fest”.

Il festival è stato organizzato dall’associazione Pranzo al sacco, ideatrice e promotrice del Cammino dei forti, in collaborazione con Agos Spa, società leader nel credito al consumo che fa della sostenibilità ambientale, della vicinanza al territorio, della centralità delle persone e del rispetto nell’agire i valori essenziali della propria mission. Tutti gli spazi, dal palco al ristoro, fino alla zona adibita agli stand e alle attività all’aria aperta, sono stati messi a disposizione dall’Elmo Camping, che ha sposato con entusiasmo l’iniziativa.

L’evento ha visto la partecipazione di numerose associazioni e attività produttive del territorio e ha riscosso un notevole interesse tra i partecipanti e all’interno della comunità locale. L’associazione Occhio nascosto dei Sibillini ha organizzato una bellissima escursione sul monte San Vicino in collaborazione con i ragazzi di Jake Jam per una camminata solidale in ricordo del caro amico Giacomo. I fondi raccolti sono stati devoluti al reparto di Oncologia dell’ospedale Bartolomeo Eustachio di San Severino.

L’associazione Chorus Phoebi ha allestito per tutta la giornata un coinvolgente laboratorio musicale per bambini e bambine di tutte le età.

Durante il pranzo gli avventori del ristoro hanno potuto partecipare ad una degustazione guidata a cura della cantina Saputi di Colmurano sul vitigno autoctono Colli Maceratesi Ribona Doc, un valore aggiunto della marca maceratese.

Nel pomeriggio doppio appuntamento con l’associazione teatrale L’Alternativa di San Severino e i suoi spettacoli dialettali che hanno intrattenuto i presenti con tanti momenti di gioia e una nuova forma di teatro all’aria aperta. Anche l’associazione “Sognalibro” ha partecipato alla giornata con un

laboratorio di lettura all’aperto dedicato ai più piccoli, che rientra nel progetto “I Racconti della Dea Feronia”, realizzato grazie ai fondi messi a disposizione dal Centro per il Libro e la lettura, alla Biblioteca “Antolisei” che ha vinto il bando anche insieme all’associazione Pranzo al sacco e Sognalibro.

Si è svolta anche una passeggiata dal tema “Scienza e leggenda della flora di Pian dell’Elmo” dove le guide Aigae, Alessandra Vitanzi e Ania Pettinelli, hanno guidato un copioso gruppo alla ricerca di piante particolari e segrete nella faggeta.

La festa si è poi protratta fino a tarda notte, grazie alle accattivanti note del gruppo Old Boys di Camerino, che ha successivamente lasciato il palco alla Prode Società Merende, roboante gruppo settempedano che col proprio concerto ha sancito un graditissimo ritorno sulla scena musicale.

Infine è grazie al dj set di Sheik sound system che il popolo dell’ULK ha potuto ballare e divertirsi fino alla conclusione della giornata. Gli ospiti di eccezione come Gianluca Arena, Cammini d’Italia e Italia di mezzo hanno offerto la loro simpatia e professionalità per la riuscita di un evento volto alla promozione del territorio dell’ alto maceratese ponendo l’accento sul turismo lento, la sua crescita e la sua sempre maggiore attualità. Infatti i blogger, influencer e videomaker hanno percorso dal 13 al 18 tutto il Cammino dei forti, insieme agli ideatori dello stesso, per documentare e toccare con mano (e scarponi) le bellezze e le tipicità di questa parte di Marche tutta da scoprire. Tra le attività di punta dell’evento, nell’area dedicata ai partner hanno esposto i loro lavori il negozio Artisan di San Severino con le loro creazioni in legno e le golose tipicità marchigiane, la distilleria C&E italian Distillery che produce artigianalmente amari e gin a km 0, l’associazione “Uno spazio nel bosco” che ha presentato il proprio ricco e variopinto programma di eventi a Crispiero, che spazia dallo Yoga al Mindfulness e molto altro ancora.

Senza dimenticare L’occhio nascosto dei Sibillini, che ha esposto i propri lavori e fatto divertire grandi e piccini; i ragazzi di Jake Jam con le loro attività benefiche; l’editore Claudio Ciabochi con la collana le Marche in tasca, che racchiude anche la Guida al Cammino dei forti; e ovviamente il main sponsor dell’evento, Agos Spa.

L’evento “ULtimo Kilometro” è stato concepito per celebrare il viaggio lento, mettendo in risalto l’importanza di scoprire la bellezza delle destinazioni e dei percorsi attraverso il rispetto per l’ambiente e la cultura locale, assaporando senza fretta l’essenza che ogni zona racchiude. La buona riuscita del tutto è stato reso possibile grazie al sostegno e all’impegno delle associazioni locali, dei volontari, dei partner commerciali e delle autorità locali.

“ULK” ha dimostrato come sia possibile unire la comunità in un’esperienza positiva dove in molti possono sentirsi parte attiva per la salvaguardia e la promozione della propria realtà.