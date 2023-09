Sta per partire la stagione per il Serralta calcio a cinque che scenderà sul parquet per il primo impegno ufficiale venerdì 22 settembre in casa, al palas Ciarapica, contro gli Amatori Stese, match valido per la Coppa Marche. Il campionato di serie D, invece, aprirà i battenti una settimana più tardi. Serralta che si sta preparando ormai da giorni agli ordini del riconfermato mister Andrea Gentilucci (nello staff tecnico ci sono anche il vice allenatore e preparatore atletico Mario Cocchi e il preparatore dei portieri Andrea Carloni; mentre i dirigenti responsabili della squadra sono Franco Compagnucci e Michele Giorgi) con allenamenti che sono stati proficui e tutto si è svolto al meglio, comprese un paio di amichevoli che hanno fornito buone indicazioni.

Obiettivi della società gialloblù sono quelli di un torneo importante che possa posizionare la squadra nelle parti alte della classifica con occhio rivolto ai play off. Gruppo gialloblù che si presenta per gran parte invariato rispetto alla passata stagione, anche se non mancano i volti nuovi: dal gradito rientro di Leonardo Bonci al ritorno all’attività di Filippo Cicconi fino agli arrivi di Marco Pelagalli, Jurgen Selita e Tommaso Uncini.

La rosa del Serralta 2023-2024

PORTIERI: Armando Bami, Pietro Luciano, Mattia Verzola, Mirco Vignati.

GIOCATORI: Leonardo Bonci, Filippo Cicconi, Andrea Dialuce, Guilherme Gouveia, Gustavo Gouveia, Giacomo Liuti, Nicola Nardi, Alessandro Paciaroni, Marco Pelagalli, Manuel Pellegrini, Enrico Piccinini, Nicolas Pizzichini, Jurgen Selita, Tommaso Uncini, Mathias Zagaglia.

ALLENATORE: Andrea Gentilucci

r.p.