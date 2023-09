Domenica 17 settembre torna la motocavalcata in fuoristrada “Memorial Alessio, Luca e Cristina”, in ricordo di tre giovani settempedani vittime della strada. Il ritrovo è previsto presso l’agriturismo La Collina dei Ciliegi, in località Gaglianvecchio, alle ore 8.30.

Questo il programma dell’iniziativa organizzata dall’Asd Lastra Racing Team e che è giunta ormai alla diciassettesima edizione: alle ore 8.30 apertura iscrizioni, alle ore 9.30 partenza del giro, di 50 chilometri circa, tra le località di Gaglianvecchio, Colcerasa, Isola, Elcito, Aliforni, Collicelli e Ugliano.

Al termine della passeggiata, su mezzi fuoristrada moderni e d’epoca, sarà organizzato un pranzo.

Sono previsti tratti soft per neofiti e moto d’epoca insieme a un cross test non cronometrato. Inoltre raduno goliardico per ciclomotori 50cc Moped con possibilità di girare su percorso appositamente studiato.

Tutto il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza in favore della missione nata in Etiopia nel ricordo dei tre ragazzi.

Per informazioni tel. 3404904511 (Luciano) oppure 3351218589 (Aldo). Per il giro stradale contattare Michele (tel. 3939211445) mentre per quello dei ciclomotori Vito (tel. 3802055573).